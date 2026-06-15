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Marconi, ostaggio del racket della prostituzione: oggi il sit-in dei residenti

I cittadini denunciano il degrado cronico e i roghi notturni. Sul tavolo una petizione da oltre 600 firme inviata a Prefetto e Questore per chiedere telecamere e presidi fissi

Giordano Rossi - 15 Giugno 2026

L’esasperazione dei residenti del quadrante Marconi, si sposta dalle pagine dei social network direttamente alla strada.

Questo pomeriggio, lunedì 15 giugno, alle ore 18:30, i cittadini del quartiere si ritroveranno per un sit-in pacifico ma determinato presso il giardino “Omero Ranelletti”.

L’obiettivo è accendere i riflettori sullo sfruttamento della prostituzione e sui fenomeni di microcriminalità e degrado urbano che, secondo i residenti, tengono sotto scacco l’intera zona dall’imbrunire fino alle prime luci dell’alba.

Lo slogan che apre i volantini della manifestazione è un appello alla coesione sociale: “Liberiamo insieme il quartiere da pericoli e insicurezza”.

L’iniziativa, che si snoderà all’angolo tra via di Valco San Paolo e viale Marconi, ha incassato il formale via libera della Questura di Roma.

Gli organizzatori del comitato di quartiere ci tengono a sottolineare la natura rigorosamente apartitica della protesta, nata unicamente dal basso per difendere la vivibilità delle proprie strade.

La Mappa del Racket

Il raggio d’azione del mercato del sesso a pagamento e del degrado collegato è vastissimo e stringe d’assedio non solo le grandi arterie di scorrimento, ma anche le strade interne più residenziali e le vicine aree della movida universitaria di Roma Tre.

I residenti hanno stilato una vera e propria mappa delle criticità, consegnata alle forze dell’ordine. Nell’elenco delle “zone rosse” compaiono largo Enea Bortolotti, via Efeso, via Macedonio Melloni, via Volterra, via Angelo Battelli, via Pincherle, largo Veratti, i vialetti del parco Veratti e le aree sensibili adiacenti all’Istituto scolastico Sant’Anna.

In queste strade, al viavai di clienti si accompagnano regolarmente schiamazzi notturni, abbandono di rifiuti biologici sui marciapiedi e pericolosi roghi tossici appiccati nelle sterpaglie.

Il Nodo delle 600 Firme e la Richiesta di Risposte

La mobilitazione odierna è l’apice di un percorso burocratico avviato alla fine dello scorso dicembre. Con il supporto istituzionale della consigliera del Municipio VIII Simonetta Novi, i cittadini avevano promosso e depositato una raccolta firme che aveva superato le 600 adesioni formali.

La petizione mirava a ottenere la convocazione di un tavolo di coordinamento permanente tra la Prefettura, la Questura e il Campidoglio. A distanza di sei mesi, tuttavia, il comitato denuncia il totale silenzio delle istituzioni:

«Abbiamo seguito tutte le vie legali e istituzionali possibili, partecipando a incontri e siglando promesse», spiegano amareggiati i promotori del sit-in. «Nonostante i proclami, la situazione sotto le nostre finestre è rimasta identica se non peggiorata con l’arrivo dell’estate. Oggi scendiamo in piazza per dimostrare che non abbiamo intenzione di rassegnarci a vivere in un quartiere-ghetto». Il presidio rimarrà attivo fino a sera per chiedere impegni scritti e tempi certi.

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