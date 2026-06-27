La scala (im)mobile, resta ancora inagibile al Mercato Insieme

Mentre il Sindaco di Roma fa spot a raffica per mostrare ai romani il tentativo di contrastare il caldo tropicale, utilizzando alberi per il centro storico, l’Ama e la Protezione civile per lavare strade e irrorare con acqua fresca nebulizzata i passanti dando un minimo di sollievo, al mercato Insieme di viale della Primavera tutto è come prima, peggio di prima.

Da oltre quattro anni i clienti, specie donne e anziani, sono costretti ad una fatica immane arrancando a piedi trasportando buste e carelli della spesa fin sopra il parcheggio.

Purtroppo la cosa sta continuando anche con una temperatura di 40° e nonostante ci sia un impianto in grado di funzionare, ma fermo già da quattro mesi grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria reso possibile da un emendamento al bilancio, presentato nientemeno che dalle opposizioni e votato all’unanimità dall’Aula Giulio Cesare.

Cosa questa che ci ha tenuto a sottolineare la firmataria dell’emendamento, la consigliera dei Fdi M. Cristina Masi. Un’occasione che per le opposizioni alla maggioranza che sostiene la Giunta Caliste sarebbe ghiotta e da sfruttare politicamente… invece niente.

Nessun cenno da entrambi gli schieramenti. Noi più che denunciare e riportare la notizia non possiamo. Speriamo solo che nessuno dei clienti che arrancano senza fiato su per la scala colpevolmente ferma, debbano pagare sulla propria pelle, tanta incapacità.

Ma fino a che questo importante servizio non sarà in funzione continueremo a denunciare, certi che prima o poi vinceremo questa battaglia contro l’ignavia di chi ci amministra.

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