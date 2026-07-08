Laghetto dell’Eur: acqua torbida e carpe senza ossigeno. Il Garante: «Lì sotto c’è di tutto»

Un’immagine desolante, che racconta meglio di mille parole gli effetti dell’afa estiva su un ecosistema cittadino ormai al limite della sopportazione.

Chi in questi giorni si trova a passeggiare lungo i viali del parco del Laghetto dell’Eur si imbatte in uno spettacolo spettrale: centinaia di carpe giganti ammassate a pelo d’acqua, immobili, con le bocche spalancate verso l’alto nel disperato tentativo di catturare un po’ di ossigeno.

I pesci si concentrano tutti sotto le passerelle di legno del Giardino delle Cascate, l’unico punto dove le fronde degli alberi garantiscono un briciolo di ombra e temperature leggermente inferiori rispetto al resto del bacino.

La sofferenza della fauna ittica è solo la punta dell’iceberg. A preoccupare residenti e frequentatori del polmone verde della Capitale è lo stato complessivo dell’acqua: torbida, melmosa, coperta da una patina opaca che impedisce qualsiasi visibilità del fondale.

Una vera e propria cartolina del degrado che ha spinto il Garante per i diritti degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, a muoversi ufficialmente, aprendo un canale di confronto diretto con i vertici di Eur Spa, l’ente che ha in gestione l’intera area.

Il dossier: i nodi dell’incompiuta e il ricambio idrico al palo

Dal tavolo tecnico con i vertici della società pubblica è emerso un quadro di criticità strutturali che si trascinano da anni. Lo specchio d’acqua — un gigante artificiale da oltre 85 mila metri quadrati — non viene sottoposto a una pulizia profonda dei fondali da lunghissimo tempo.

A dare il colpo di grazia al bacino, oltre alle temperature record di luglio, sono stati i vecchi interventi legati al cantiere dell’Acquario di Roma, la grande opera sotterranea mai completata.

Quei lavori hanno parzialmente modificato e ridotto la portata delle condutture che garantivano l’apporto e il ricircolo dell’acqua, lasciando il laghetto quasi stagnante proprio nel momento di massima emergenza climatica.

Il dramma sommerso: «Possibili carcasse sul fondo»

«Ho ricevuto ampie rassicurazioni sul fatto che la situazione verrà affrontata immediatamente», ha spiegato Patrizia Prestipino al termine dell’incontro con il presidente di Eur Spa, Enrico Gasbarra. «L’obiettivo è far partire un massiccio e rapido ricambio idrico per ossigenare l’acqua e salvare la fauna».

I tecnici di Acea sono già stati allertati per sbloccare i flussi e pianificare una bonifica del letto del lago nelle prossime settimane. Ma il dragaggio del fondale rischia di portare a galla anche un retroscena drammatico.

Secondo le stime fornite dal Garante, sul fondo limaccioso potrebbero trovarsi i resti di numerosi animali domestici.

Cani e gatti che, scivolati accidentalmente in acqua nel corso degli anni, non hanno trovato vie di risalita a causa delle sponde verticali in cemento, morendo annegati senza che i loro corpi venissero mai recuperati.

Un censimento negato che riguarda anche le tantissime tartarughe che popolano l’area, la cui sopravvivenza è oggi a forte rischio.

Il paradosso dei conti di Eur Spa

Lo stato di sofferenza in cui versa uno dei parchi più importanti della periferia sud stride fortemente con la solidità economica dell’ente proprietario.

Eur Spa, controllata al 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% dal Comune di Roma, ha archiviato l’ultimo bilancio d’esercizio con un utile netto di ben 7,2 milioni di euro, grazie a ricavi in netta crescita.

Un tesoretto che rende ancora meno tollerabile, agli occhi dei cittadini, il ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria di un patrimonio collettivo ridotto in queste condizioni.

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