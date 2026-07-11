Ci risiamo, ancora una volta il Comune di Roma aumenta la Rassa Rifiuti

Di seguito l’articolo su Affari Italiani in cui per l’ennesima volta ci spiegano con dovizia di particolari le solite promesse che parlano, grazie alle maggiori entrate e ad una stretta sull’evasione della tassa, migliorerà la raccolta, la città sarà più pulita e il decoro sconfiggerà finalmente il degrado.

Promesse non mantenute che ormai vanno avanti da almeno tre lustri senza che su nessuna di queste l’Azienda abbia inciso in maniera visibile e determinante. E non ci sembra che dagli eletti in Campidoglio si levino voci in contrasto a questo ennesimo sciorinare di promesse che sappiamo ormai per esperienza, saranno mai realizzate.

A dire il vero qualche voce contraria c’è, ed è quella di Fabrizio Santori della Lega che ha presentato una Interrogazione a risposta scritta con cui chiede al Sindaco Gualtieri delucidazioni sugli appalti in essere con cui Ama fa svolgere importanti lavori, lavori che però non sembrano dare ai romani quello che si aspetterebbero da una così importante spesa, che poi altro non è che la molla che fa lievitare anno dopo anno l’importo della bolletta.

I romani sono ormai convinti che l’AMA debba subire una trasformazione profonda ad iniziare dalla sua classe dirigente che elabori una programmazione dei Servizi tanto da renderli una volta per tutte performanti ed economici e dove i servizi in appalto abbiano controlli e resa certa. Tutti dubbi che Santori chiede al Sindaco di chiarire. Ma Gualtieri, almeno al momento, ha scelto e chiede ai romani di mettersi le mani in tasca e contribuire alla spesa, di un servizio che fatte rare eccezioni nei municipi centrali, non possono neppure definirsi tali.

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