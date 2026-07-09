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Stranezze di città, “Forestazione” sfalciata senza pietà al parco Bonafede

In via Francesco Bonafede, quartiere Alessandrino, Roma

Attilio Migliorato - 9 Luglio 2026

Salvatore Salatini non ha solo fotografato, si è anche vergognato, assieme a noi, della sfalciata irresponsabile in un parco pubblico… anche se di periferia.

Questa mattina Salvatore ci ha inviato la sua foto accompagnata da un suo chattino: “rimboschimento sfalciato senza pietà al parco Bonafede”. 

Ha anche aggiunto una emoji  per esprimere la sua emozione e il suo stato d’animo.

Riepilogo per chi non conosce la storia 

Cosa è successo e sta succedendo al Parco Bonafede al quartiere Alessandrino? 

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 al parco Bonafede sono stati messi a dimora oltre 5.000 tra piccoli alberi e arbusti, su circa 6 ettari di terreno, utilizzando i fondi europei del PNRR, pensati per contrastare il cambiamento climatico e creare boschi urbani.

Intervento gestito dalla Città Metropolitana di Roma e dal Ministero.

Il Comune di Roma, tramite il Dipartimento Tutela Ambientale, ha individuato le aree e approvato i progetti.

I residenti e i frequentatori del parco Bonafede hanno da subito definito il progetto un futuro “cimitero di alberi”.

I residenti e i frequentatori del parco sapevano che la ​mancanza di irrigazione e cura, specialmente nei mesi caldi, avrebbe portato a percentuali bassissime l’attecchimento dei piccoli arbusti 

I sopralluoghi effettuati nella zona hanno tristemente documentato che la stragrande maggioranza di quelle migliaia di piantine è seccata nel giro di una sola stagione a causa del caldo e dall’assenza di acqua.

Ed ora o sfalcio senza pietà

Un paradosso enorme, considerando che fuori dal “Rimboschimento” o forestazione che dir si voglia c’è stato e c’è ancota l’impagabile lavoro dell’Associazione volontaria “Amici del Parco Bonafede”, che da anni cura una porzione del parco come una bomboniera.

La foto di Salvatore Salatini ci fa pensare che spesso e volentieri i grandi progetti istituzionali che vengono calati dall’alto si scontrano con la dura realtà…della mancata gestione quotidiana.

Qualcuno pagherà i danni del mancato rimboschimento?

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