Vandali distruggono la riforestazione del Parco Bonafede

La distruzione di una consistente parte dell’area riforestata, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, all’interno del Parco Bonafede nel quartiere Alessandrino, non è il risultato di un errore delle amministrazioni o di una mancata manutenzione, ma il frutto di un gravissimo atto vandalico.

A fare chiarezza sulla vicenda è la stessa Città Metropolitana di Roma Capitale in una nota ufficiale emessa a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato il 13 luglio.

Il caso era emerso nei giorni scorsi proprio sulle nostre pagine, dopo le segnalazioni dei residenti del quartiere, preoccupati per le condizioni delle giovani piante.

Il sopralluogo tecnico: i danni nel dettaglio

La denuncia di quello che inizialmente sembrava un presunto sfalcio errato delle piante ha spinto i tecnici della Città Metropolitana a verificare la situazione sul campo.

La relazione tecnica parla di “ingenti danni di natura dolosa”. È stato divelto un cancello di ingresso e sono state danneggiate varie porzioni della recinzione metallica perimetrale per una lunghezza di circa 150 metri. Danni significativi sono stati registrati anche al cartello di cantiere.

Su un lotto complessivo di 5 ettari (che ospita 5.000 tra piccoli alberi e arbusti), circa 5.000 metri quadri (mezzo ettaro) di impianto di forestazione sono andati completamente distrutti.

Il danno è stato causato in parte da un incendio e in parte dal passaggio intenzionale finalizzato alla distruzione diretta delle giovani piante.

Gli uffici tecnici della Città Metropolitana sono attualmente al lavoro per stimare con precisione il danno economico complessivo e procedere alla regolare denuncia contro ignoti presso le forze dell’ordine.

A fronte della stima del danno e all’esito delle indagini, Città metropolitana stabilirà quali azioni di recupero saranno possibili nella zona interessata dal danno, considerando che l’opera di forestazione prevede 5 anni di cure colturali successivi alla messa a dimora delle piante.

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