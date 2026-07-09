Marciapiedi groviera e parchi trappola, Porta Portese è un percorso a ostacoli: tre feriti in dodici giorni

Non sono più soltanto le solite ferite del degrado urbano a cui i romani fanno, purtroppo, l’abitudine.

A Porta Portese le buche profonde e i marciapiedi deformati si sono trasformati in una vera e propria emergenza di ordine pubblico, un pericolo quotidiano e concreto per l’incolumità dei residenti.

Il bilancio delle ultime due settimane è pesante e parla di tre feriti, finiti a terra in tre episodi distinti a causa delle condizioni disastrose della pavimentazione.

Una scia di incidenti che ha spinto il comitato di quartiere “La Voce di Porta Portese” a rompere gli indugi, presentando un esposto formale alle forze dell’ordine e chiedendo un intervento straordinario di riqualificazione.

La sequenza nera degli infortuni è iniziata lo scorso 18 giugno all’interno del plateatico di via Ettore Rolli, un’area pubblica attrezzata che ancora attende una toponomastica ufficiale. A fare le spese dell’incuria è stata una bambina, inciampata mentre giocava.

A tradire la piccola non è stata una disattenzione, ma lo stato del tappeto “antitrauma” sotto le altalene, completamente logorato, pieno di squarci e avvallamenti tali da annullare qualsiasi funzione di protezione.

Pochi giorni dopo, il 22 giugno, una seconda caduta: a franare sul marciapiede di via Rolli, all’altezza del chiosco di fiori, è stata una donna, che ha riportato gravi ferite ed escoriazioni al volto. L’ultimo capitolo è del 30 giugno nel confinante Giardino Fernanda Gattinoni, dove un’altra cittadina è rovinata a terra lungo i vialetti interni. Quest’ultima ha deciso di denunciare formalmente l’accaduto.

L’effetto paradosso: le transenne dei Vigili spingono i pedoni nella trappola

A rendere la situazione quasi paradossale è stato l’effetto boomerang dei primi provvedimenti tampone. In seguito alle denunce, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per transennare il tratto di marciapiede più ammalorato di via Rolli con i classici picchetti e le reti arancioni da cantiere.

Tuttavia, trovando il passaggio sbarrato, la stragrande maggioranza dei pedoni ha iniziato a deviare il proprio percorso all’interno del Giardino Fernanda Gattinoni per raggiungere la stessa meta.

Peccato che i sentieri del parco non siano messi meglio: tra radici di pini affioranti che hanno sollevato l’asfalto e mattonelle sconnesse, il flusso di persone convogliato nel polmone verde ha moltiplicato i fattori di rischio, provocando la terza caduta di fine mese.

La domenica del mercato è anarchia: barriere divelte e reti a terra

La tenuta delle recensioni provvisorie crolla sistematicamente ogni fine settimana, quando il quartiere viene invaso dal fiume di visitatori dello storico mercato domenicale di Porta Portese.

Durante le ore del mercato, le reti arancioni posizionate dai vigili urbani vengono puntualmente calpestate, abbassate o del tutto rimosse dagli ambulanti o dai passanti per facilitare il passaggio e l’esposizione delle merci, lasciando le voragini nuovamente scoperte ed esposte al transito di migliaia di persone.

Spesso sono i residenti e i volontari del comitato a rimboccarsi le maniche la domenica sera, riposizionando i picchetti e tirando su le reti di plastica nel tentativo di evitare che qualche anziano si faccia male il lunedì mattina. Un lavoro da sisifo che i cittadini non sono più disposti a tollerare.

Il caso arriva in Municipio XII, ma mancano i tempi certi

La mobilitazione guidata dalla presidente del comitato, Laura Clerici, ha portato lo scorso 23 giugno al deposito di un esposto dettagliato ai Carabinieri e al Commissariato di Polizia della zona.

L’iniziativa ha costretto le istituzioni locali a muoversi, provocando la convocazione immediata della Commissione Trasparenza del Municipio XII. Durante l’audizione, alla presenza dei caschi bianchi, i delegati del quartiere hanno mostrato i dossier fotografici delle pavimentazioni groviera.

Dal Municipio, per ora, si allarga il perimetro della burocrazia: gli uffici di via di Donna Olimpia fanno sapere che tutta la documentazione tecnica è stata inoltrata ai dipartimenti competenti per le verifiche strutturali e la stima dei costi.

Dal parlamentino di via Fabiola, tuttavia, non è arrivata nessuna comunicazione circa i tempi certi per l’inizio del cantiere di rifacimento dei marciapiedi e del parco giochi. Fino ad allora, per chi cammina a Porta Portese, la prudenza non sarà mai troppa.

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