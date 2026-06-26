Casale Rosso: 30 giorni dopo e niente di concreto

Il 25 maggio 2026 Abitare a Roma e tg3 regionale hanno denunciato con l’aiuto dei cittadini il degrado di Casale Rosso all’altezza della stradina nel mentre il consigliere capitolino Bonessio ha fatto una segnalazione.

Si sono mossi anche altri consiglieri e la CMB ha risposto che per taglio erba e per aggiustare la recinzione bisognerà aspettare la prima decade di luglio.

Ma a noi cittadini questo non ci basta. Sappiamo che se si limitano ad aggiustarla dopo pochi giorni trans e spacciatori la romperanno di nuovo.

Vogliamo interventi seri e piu controlli.

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