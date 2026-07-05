La manutenzione ordinaria: la vera rivoluzione per la nostra città

La storia e l’operato di un’Associazione culturale e territoriale come La Via del Fare, testimoniano come sia difficile trovare anche solo piccole soluzioni ai problemi della periferia, nonostante sia ormai consuetudine, da tanti anni, portare all’attenzione delle istituzioni tantissime istanze e reclami che vengono presentati allo “Sportello cittadino” dell’associazione stessa.

Se poi si volesse trovare un fattore comune che leghi la maggior parte delle segnalazioni dei cittadini, sicuramente sarebbe il problema dell’incuria, del degrado e della mancanza d’attenzione dell’amministrazione pubblica all’ambiente urbano in ogni suo aspetto, fino a non considerarlo piu un prezioso bene comune da curare costantemente, ma solo un fastidioso fardello a carico di bilanci pubblici e municipali sempre più esigui.

Proprio in virtù di queste esperienze associative di realtà vissute e segnalazioni sempre più inascoltate, sembra importante per dare sostegno a rappresentanze di cittadini e volontariato operoso, diffondere e dare eco all’appello pubblico che il Consigliere municipale Gianfranco Gasparutto, ha rivolto a tutti, in una recente riunione dell’aula consiliare del Municipio VI.

L’Appello di Gianfranco Gasparutto

https://www.facebook.com/reel/3163582813825986

In estrema sintesi quest’appello propone una rivalutazione e ripresa effettiva della manutenzione ordinaria cittadina, mai scontata e troppo spesso dimenticata come una vera rivoluzione per la città di Roma.

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