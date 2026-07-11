Categorie: Degrado Varie
Municipi: , | Quartiere:

Erba secca ed alta nelle rotatorie municipali, si potrebbe fare di più?

Certo, e il Municipio V aveva anche deciso come, senza poi farlo

Alessandro Moriconi - 11 Luglio 2026

Solo una settimana fa Abitare A Roma ha pubblicato un articolo sul taglio dell’erba alta e secca e a rischio di incendio, nella rotatoria di piazza Pio Pecchiai a Villa De Sanctis.

Un intervento è stato richiesto direttamente e tramite e-mail al direttore dell’Ufficio del verde municipale ed una richiesta è stata rivolta dal presidente del CdQ di Villa De Sanctis P. Scafetta, direttamente all’assessore all’ambiente E. Annucci.

Solo ripetuti e continui colpi di fortuna hanno fatto sì che l’erba alta oltre il metro e mezzo non abbia creato problemi al traffico veicolare e ai cittadini per l’alta probabilità di incendi visto anche le temperature ormai tropicali che si sono abbattute anche nel nostro paese.

Le rotatorie

Nel V municipio ci sono molte rotatorie, tutte con vegetazione spontanea che, sempre più frequentemente lasciata senza manutenzione arriva a costituire un pericolo molto serio alla circolazione veicolare.

Solo nel quadrante del quartiere di Villa De Sanctis c’è oltre a quella di piazza Pio Pecchiai anche la rotatoria su via dei Gordiani/Labico. Ci sono poi, per citarne alcune: quelle all’interno di Casale Prampolini, quelle sulla via Prenestina altezza Prenestina bis, in via E. Longoni e diverse altre sparse qua e là sull’intero territorio municipale. Mozione sponsor arredi urbani

La mancata manutenzione è dovuta spesso a mancanza di personale e attrezzature o ad appalti scaduti e gare in corso. Purtroppo, come del resto fanno già alcuni municipi romani, il municipio V non ha sfruttato una Mozione a firma dei Massimo Piccardi e David Di Cosmo con cui all’unanimità del Consiglio si dava mandato al presidente Caliste di mettere a gara la possibilità di affidare a privati la manutenzione delle rotatorie dietro il posizionamento di una cartellonistica pubblicitaria all’interno delle stesse. Una strada da percorrere e, con risultati positivi e lusinghieri ad esempio anche dal confinante municipio VI.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati