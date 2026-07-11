Erba secca ed alta nelle rotatorie municipali, si potrebbe fare di più?

Solo una settimana fa Abitare A Roma ha pubblicato un articolo sul taglio dell’erba alta e secca e a rischio di incendio, nella rotatoria di piazza Pio Pecchiai a Villa De Sanctis.

Un intervento è stato richiesto direttamente e tramite e-mail al direttore dell’Ufficio del verde municipale ed una richiesta è stata rivolta dal presidente del CdQ di Villa De Sanctis P. Scafetta, direttamente all’assessore all’ambiente E. Annucci.

Solo ripetuti e continui colpi di fortuna hanno fatto sì che l’erba alta oltre il metro e mezzo non abbia creato problemi al traffico veicolare e ai cittadini per l’alta probabilità di incendi visto anche le temperature ormai tropicali che si sono abbattute anche nel nostro paese.

Le rotatorie

Nel V municipio ci sono molte rotatorie, tutte con vegetazione spontanea che, sempre più frequentemente lasciata senza manutenzione arriva a costituire un pericolo molto serio alla circolazione veicolare.

Solo nel quadrante del quartiere di Villa De Sanctis c’è oltre a quella di piazza Pio Pecchiai anche la rotatoria su via dei Gordiani/Labico. Ci sono poi, per citarne alcune: quelle all’interno di Casale Prampolini, quelle sulla via Prenestina altezza Prenestina bis, in via E. Longoni e diverse altre sparse qua e là sull’intero territorio municipale. Mozione sponsor arredi urbani

La mancata manutenzione è dovuta spesso a mancanza di personale e attrezzature o ad appalti scaduti e gare in corso. Purtroppo, come del resto fanno già alcuni municipi romani, il municipio V non ha sfruttato una Mozione a firma dei Massimo Piccardi e David Di Cosmo con cui all’unanimità del Consiglio si dava mandato al presidente Caliste di mettere a gara la possibilità di affidare a privati la manutenzione delle rotatorie dietro il posizionamento di una cartellonistica pubblicitaria all’interno delle stesse. Una strada da percorrere e, con risultati positivi e lusinghieri ad esempio anche dal confinante municipio VI.

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