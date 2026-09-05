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Via Teano brucia ancora, i cittadini protestano: chiesto l’intervento di Arpa

Le fiamme divampate nel pomeriggio di venerdì 4 settembre riaccendono la protesta dei residenti. Il Municipio V sollecita i controlli ambientali

Redazione - 5 Settembre 2026

L’ennesima colonna di fumo denso che si alza sopra i tetti del quadrante est della Capitale, l’aria resa irrespirabile per ore e la rabbia dei cittadini che torna a esplodere.

Nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nell’area di via Teano, nel quartiere Prenestino, riaprendo la ferita mai sanata dei roghi tossici e dei roghi d’incuria che flagellano il territorio.

Rilevazioni ambientali e centraline mobili

Di fronte all’allarme lanciato dagli abitanti della zona, spaventati per i possibili rischi legati all’inalazione di sostanze nocive, è arrivata la presa di posizione delle istituzioni locali:

L’intervento dell’Arpa: Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha reso noto di aver inoltrato una richiesta urgente ad Arpa Lazio per attivare un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria.

I tempi per gli esiti: La direzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha confermato l’imminente posizionamento di un laboratorio mobile d’analisi proprio nell’area colpita dal rogo.

I dati e i report sui valori atmosferici saranno resi pubblici nei prossimi giorni per valutare eventuale inquinamento da diossine o polveri sottili.

Incontro coi comitati e vertice con le forze dell’ordine

Oltre alle verifiche ambientali, resta nodo centrale la sicurezza e la prevenzione del territorio:

Faccia a faccia in Prefettura: Per la prossima settimana, il minisindaco ha annunciato la convocazione di un nuovo incontro strategico con i vertici della Prefettura e le forze dell’ordine per fare il punto sul dossier Prenestino.

La risposta all’esasperazione: «Comprendiamo appieno lo sconforto e la frustrazione della cittadinanza», ha sottolineato Caliste. «È indispensabile mettere in campo ogni strumento utile per mettere la parola fine a queste situazioni d’emergenza. Noi faremo la nostra parte fino in fondo».

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