Villa Borghese, arriva il modello Central Park: gestione manageriale e soldi privati

Il sogno newyorkese che strizza l’occhio ai privati, o l’ultimo disperato tentativo di sottrarre il patrimonio verde della Capitale all’incuria cronica.

C’è un’idea che negli ultimi tempi si muove nell’ombra delle stanze del potere romano e nei salotti ambientalisti, capace per la prima volta di mettere intorno allo stesso tavolo gli opposti schieramenti: consegnare la gestione di Villa Borghese a una Fondazione ad hoc, ricalcando l’esperimento del Central Park Conservancy di Manhattan.

L’obiettivo declared è creare un contenitore ibrido – a metà strada tra la tutela pubblica e la spinta manageriale – a cui affidare le chiavi, il portafoglio e il destino del parco monumentale più celebrato della città.

Le mosse dei comitati e le carte bollate

Da una parte si muovono le realtà territoriali, storiche sentinelle del decoro urbano. Il gruppo degli Amici di Villa Borghese accarezza il modello d’oltreoceano da tempo e ha cominciato a spulciare i codici per trovare la quadra normativa perfetta.

Un lavoro di cesello legale affidato alla giurista Stoppani – la stessa firma in calce alla durissima diffida recapitata di recente in Piazza del Campidoglio – per capire come sbarrare la strada alle speculazioni pur spalancando le porte a una governance esterna.

Il dossier ministeriale sul tavolo di Gualtieri

Ma il vero scatto in avanti si è consumato ai piani alti della politica. Sulla scrivania del sindaco Roberto Gualtieri è approdato un dossier riservato: non un semplice appunto di studio, ma uno schema operativo vero e proprio, completo di bozza di Regolamento.

A spingere sull’acceleratore sono stati il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il numero uno di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. La penna tecnica la raccomanda il nome: a redigere l’architettura statutaria è stato infatti Giulio Napolitano, tra i più stimati esperti di diritto amministrativo.

L’idea cardine della nascente Fondazione Villa Borghese si fonda su un incastro delicatissimo:

Inviolabilità dell’accesso: Mantenere salda la vocazione collettiva e la gratuità dell’ingresso, tutelando la storia botanica dell’area.

Svolta manageriale: Riorganizzare gli spazi per “mettere a reddito” la Villa, rendendola finanziariamente autonoma e al passo con le moderne esigenze di grandi eventi e manutenzioni straordinarie.

Un’operazione ambiziosa che promette di trasformare un luogo di eterno scontro politico nell’ennesimo laboratorio per la gestione del bene pubblico.

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