Nuovo allarme Peste Suina nel Lazio: positivo un cinghiale, paura per il comparto suinicolo

L’allarme Peste Suina Africana torna a fare paura nella provincia di Roma. Gli esami di laboratorio condotti sui resti di un cinghiale rinvenuto a Riano, comune situato a breve distanza dal confine nord della Capitale, hanno dato esito positivo.

A darne notizia è stato direttamente l’Assessorato all’Agricoltura, Parchi e Foreste della Regione Lazio, riaccendendo i timori di un comparto zootecnico che da tempo segue con apprensione l’evoluzione dell’epidemia.

Rischio economico per le aziende agricole

Dalla Regione e dagli esperti sanitari arrivano rassicurazioni immediate sul fronte della salute pubblica: il virus della PSA non costituisce alcun pericolo per la popolazione umana, non essendo in grado di trasmettersi all’uomo. La malattia si diffonde infatti esclusivamente tra i suidi — sia selvatici che domestici — per via diretta o attraverso il contatto con deiezioni e fluidi corporei.

La vera insidia resta tuttavia di natura economica e produttiva. Il timore principale è che il focolaio possa estendersi dal patrimonio di fauna selvatica agli allevamenti suinicoli della zona, circostanza che farebbe scattare blocchi immediati alle movimentazioni degli animali e pesanti ripercussioni sulle attività agricole del territorio.

Controlli a tappeto e protocolli di prevenzione

I tecnici regionali hanno già attivato le procedure di monitoraggio sul campo. L’obiettivo primario delle indagini epidemiologiche è determinare se il caso di Riano rappresenti un episodio circoscritto o il sintomo di una ripresa della circolazione virale nell’area a nord della città.

La gestione del rischio procede lungo le direttive del piano nazionale di eradicazione, che stabilisce rigidi protocolli di sorveglianza e divide il territorio in tre livelli di restrizione:

Zona I: Comprende i territori indenni ma ritenuti a rischio perché confinanti con le aree dove il virus è già presente.

Zona II: Identifica i Comuni in cui la Peste Suina Africana è stata accertata unicamente tra gli esemplari di cinghiale selvatico.

Zona III: Rappresenta la fascia di massima allerta, attivata nei casi in cui l’infezione ha fatto il suo ingresso negli allevamenti di maiali domestici.

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