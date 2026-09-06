Incendio alla Magliana, fumo nero sulla carreggiata: intervengono Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Un copione purtroppo noto che torna a recitarsi nel quadrante sud della Capitale. Intorno alle 13:30, una densa ed impenetrabile colonna di fumo scuro si è sollevata nell’area compresa tra via della Magliana e via delle Idrovore della Magliana, invadendo in pochi minuti la carreggiata e mandando in tilt la circolazione stradale.

A bruciare, alimentando un fronte di fuoco rapido e violento, sono stati rovi, sterpaglie secche e, immancabilmente, cumuli di materiale di risulta abbandonati lungo i margini della via.

Fiamme tra la vegetazione

L’esplosione del rogo ha provocato un’immediata emergenza di sicurezza stradale:

L’effetto muro di fumo: L’aria satura di esalazioni acri si è abbattuta sul flusso di veicoli in transito, azzerando quasi del tutto la visibilità per gli automobilisti e costringendo le forze dell’ordine a blocchi temporanei.

L’intervento d’emergenza: Sul posto sono piombate a sirene spiegate le squadre dei Vigili del Fuoco assieme agli operatori della Protezione Civile, impegnati in una corsa contro il tempo per contenere le fiamme ed evitare che l’incendio si estendesse ad insediamenti o strutture vicine.

Viabilità bloccata

L’entità dell’episodio e il rischio per le grandi arterie di collegamento hanno richiesto una risposta corale delle forze di presidio territoriale:

Gestione del traffico: La Polizia Locale di Roma Capitale, con gli agenti del XI Gruppo Marconi, ha cinturato la zona per deviare le autovetture e coordinare i percorsi alternativi.

Presidio delle arterie principali: Presenti sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale ed i tecnici dell’Anas, mobilitati per monitorare lo stato delle arterie a scorrimento veloce limitrofe e ripristinare la fluidità della circolazione una volta bonificata l’area.

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