Via Isacco Newton, esplosione e rogo: Vigili del Fuoco al lavoro, viabilità paralizzata

Un’esplosione improvvisa che rimbomba tra le palazzine, seguita a ruota da una colonna di fumo scuro e lingua di fuoco che prende rapidamente campo.

La domenica del quartiere Portuense si trasforma in un incubo logistico e di sicurezza quando, nel primo pomeriggio, un esteso incendio devasta il margine di via Isacco Newton, saturate dall’aria irrespirabile e costringendo le autorità a bloccare all’istante il transito dei veicoli.

Sul posto sono scattate immediate le sirene dei Vigili del Fuoco, impegnati a domare l’avanzata delle fiamme, con il supporto di numerose gazzelle della Polizia Locale di Roma Capitale formate per cinturare la zona a rischio e raccogliere gli elementi utili a chiarire l’innesco del botto iniziale.

Per garantire l’incolumità pubblica e permettere ai soccorritori di muoversi senza intralci, i caschi bianchi hanno eretto un cordone di sbarramenti lungo i nodi nevralgici del quartiere:

Accessi sbarrati: Inagibili le rampe d’ingresso su via Isacco Newton per chi proviene da via Portuense, sia nella corsia diretta verso il Trullo, sia per le vetture in arrivo da largo La Loggia.

Percorsi alternativi: Stop forzato all’altezza di via Luigi Corti, con il traffico canalizzato obbligatoriamente su via Corti e via Morelli.

Viabilità secondaria congestionata: Forti rallentamenti si registrano lungo il raccordo diretto a via Fulvio Palmieri e sul tratto di collegamento tra Trullo, San Pantaleo Campano e via dell’Imbrecciato.

Mentre i pompieri lottano per estinguere le ultime fiamme e mettere in sicurezza le superfici bruciate, l’intera rete stradale di zona patisce pesanti contraccolpi.

Per limitare i disagi e fluidificare la circolazione, diversi agenti municipali presidiano i crocevia strategici, cercando di prevenire l’ingorgo generale del traffico cittadino.

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