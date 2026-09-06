Teatro di Mostacciano, maxi furto alla vigilia della stagione: «situazione insostenibile»

Un colpo durissimo assestato al cuore culturale del quartiere proprio alla vigilia della ripresa delle attività.

Nella notte dello scorso 4 agosto, il Teatro di Mostacciano è stato bersaglio di un raid ladresco che lo ha privato di ogni strumentazione tecnologica e impianto di scena, provocando un danno economico di notevole entità e mettendo a rischio la programmazione autunnale.

A rendere noto l’episodio sono stati gli stessi responsabili della struttura attraverso una nota diffusa sui canali social ufficiali, nella quale, accanto al rammarico per l’accaduto, emerge la ferma volontà di non piegarsi all’atto vandalico.

Danno economico e stangata all’avvio di stagione

La razzia ha colpito la struttura in uno dei momenti più delicati dell’anno formativo e artistico:

Infrastrutture azzerate: I malviventi si sono introdotti nei locali asportando fari, mixer, diffusori acustici e consolle, sguarnendo del tutto la dotazione tecnica necessaria per la messa in scena degli spettacoli.

Corsi e spettacoli a rischio: Il furto cade a ridosso dell’inizio della nuova stagione teatrale e dell’avvio dei laboratori didattici, imponendo alla direzione uno sforzo logistico ed economico straordinario per reperire in tempi record il materiale sostitutivo.

Lo sfogo del teatro: «A Mostacciano situazione insostenibile»

Oltre alla conta dei danni, dalla pagina Facebook del teatro si solleva un grido d’allarme rivolto alle istituzioni e alle forze dell’ordine sul tema della sicurezza nel quadrante compreso tra Mostacciano e l’EUR:

Il messaggio della direzione: «Un enorme danno economico, oltre alla grande difficoltà in cui ci mette questa condizione ad inizio stagione con i corsi che partono e gli spettacoli che stanno per iniziare. Noi ci riprenderemo e saremo pronti ad aprire le porte del nostro teatro come previsto».

La denuncia sul quartiere: «Resta il fatto che il livello di criminalità del quartiere Mostacciano è diventato insostenibile — incalzano dai social —. Continuiamo a denunciare e a tenere gli occhi aperti, ma qualcuno deve farsi carico di una situazione che ormai è fuori controllo da tempo».

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