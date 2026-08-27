Vivace ripresa delle attività del Centro culturale Lepetit

Tutto è pronto per la ripresa delle attività del Centro culturale Lepetit che inizieranno a Settembre presso la sede di via Roberto Lepetit 86 a Tor Tre Teste.

Il 7 settembre apertura segreteria ore 17.00

Il 9 Settembre inizio prove del coro

Il 19 Settembre Premiazione della XVI edizione del Premio Scarpellino.

Il 20 Settembre Open Day dove saranno presentate le attività che proporremo quest’anno.

Il 22 Settembre alle ore 21.30 incontro con il Dr. Marco Damilano, in collaborazione con il Dr. Fabio Mollicone (Università La Sapienza)

Il 25 Settembre primo incontro dei partecipanti all’attività di Burraco

Il I torneo di Burraco anno 2026-2027 inizierà il 2 Ottobre.

Il 3 Ottobre presso la sede del Centro Culturale è prevista la 24 edizione dell’ Incontro Corale di Roma e del Lazio.

Il 22 Ottobre avremo serata finale della Quarta Rassegna Corale dei Cori del Municipio V presso la sala Giovanni Paolo II della parrocchia S. Maria Immacolata e S. Vincenzo De’ Paoli a Tor Sapienza.

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