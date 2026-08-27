REVERSE dal 14 settembre al 25 ottobre 2026 a Roma – Quarticciolo

Reverse è la rassegna curata da Orbita|Spellbound nata nel e con il territorio del Quarticciolo, quartiere del Municipio V che il Centro abita da anni come co-gestore, dal 2020, del Teatro Biblioteca Quarticciolo, spesso raccontato solo per episodi di criminalità, ma raramente per le pratiche di mutualismo e rigenerazione sociale che i suoi abitanti portano avanti ogni giorno.

Reverse vuole ribaltare questa narrazione, valorizzando le risorse della borgata e mettendole in dialogo con pratiche artistiche nazionali e internazionali.

Un programma multidisciplinare che intreccia laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e momenti di festa, il cui nome si ispira al reverse mentoring: un approccio che ribalta i ruoli tradizionali di chi insegna e chi impara, in uno scambio reciproco tra le persone coinvolte. Non un’offerta culturale calata dall’alto, ma un progetto che si nutre di questo scambio.

La rassegna, interamente gratuita, prende infatti ispirazione da alcune esperienze del quartiere: la Palestra Popolare Quarticciolo, che accompagna la crescita delle nuove generazioni offrendo alternative concrete alla marginalità; il Doposcuola Ragazzi, presidio contro la dispersione scolastica; Bottega Quarticciolo-Economie di Quartiere; il Laboratorio di Ristorazione Quarticciolo, cooperativa di imprenditoria femminile che crea lavoro e convivialità attraverso il cibo.

Un progetto che, attraverso danza, musica, teatro, circo e audiovisivo intende aprirsi e coinvolgere la comunità, prestando particolare all’accessibilità economica, fisica e sensoriale e al coinvolgimento diretto delle giovani generazioni.

Il programma

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