REVERSE dal 14 settembre al 25 ottobre 2026 a Roma – Quarticciolo
La rassegna curata da Orbita|Spellbound nata nel e con il territorio del quartiere del Municipio V, ha un programma che intreccia laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e momenti di festa
Reverse è la rassegna curata da Orbita|Spellbound nata nel e con il territorio del Quarticciolo, quartiere del Municipio V che il Centro abita da anni come co-gestore, dal 2020, del Teatro Biblioteca Quarticciolo, spesso raccontato solo per episodi di criminalità, ma raramente per le pratiche di mutualismo e rigenerazione sociale che i suoi abitanti portano avanti ogni giorno.
Reverse vuole ribaltare questa narrazione, valorizzando le risorse della borgata e mettendole in dialogo con pratiche artistiche nazionali e internazionali.
Un programma multidisciplinare che intreccia laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e momenti di festa, il cui nome si ispira al reverse mentoring: un approccio che ribalta i ruoli tradizionali di chi insegna e chi impara, in uno scambio reciproco tra le persone coinvolte. Non un’offerta culturale calata dall’alto, ma un progetto che si nutre di questo scambio.
La rassegna, interamente gratuita, prende infatti ispirazione da alcune esperienze del quartiere: la Palestra Popolare Quarticciolo, che accompagna la crescita delle nuove generazioni offrendo alternative concrete alla marginalità; il Doposcuola Ragazzi, presidio contro la dispersione scolastica; Bottega Quarticciolo-Economie di Quartiere; il Laboratorio di Ristorazione Quarticciolo, cooperativa di imprenditoria femminile che crea lavoro e convivialità attraverso il cibo.
Un progetto che, attraverso danza, musica, teatro, circo e audiovisivo intende aprirsi e coinvolgere la comunità, prestando particolare all’accessibilità economica, fisica e sensoriale e al coinvolgimento diretto delle giovani generazioni.
Il programma
L’occhio selvaggio. Inventiamo una festa
DOM-
laboratorio 14, 15, 16 settembre
apertura pubblica 16 settembre ore 17:00 al Parco Tor Tre Teste Alessandrino
prenota qui16, 21, 30 settembre e 7 ottobre
Reverse Podcast
a cura di Radio 32 / Ipse Lab16, 17, 18 settembre
Giornate di studio per Forget Diplomacy
Irene Russolillo & Edoardo Sansonne/Kawabate / Orbita|Spellbound
in residenza il 16, 17, 18 settembre
prova aperta 18 settembre ore 19:00
Teatro Biblioteca Quarticciolo
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20, 21, 22 settembre ore 17.00 – 20.00
Eco
Eleonora Gioia, Anton Tkalenko e Paolo Gentile
Accademia di Belle Arti di Roma
Teatro Biblioteca Quarticciolo
20 settembre dalle ore 19:00
SARKHA. A Palestinian Video Art Short Film
Jumana Dabis / Solidarity in motion
+
Dialoghi
Lucrezia Ercolani incontra Jumana Dabis e il Comitato di Quartiere Quarticciolo Ribelle
Teatro Biblioteca Quarticciolo
in collaborazione con Solidarity in Motion
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21-22 settembre ore 17:00 – 20:00
Audio Drive Lab
Camilla Guarino, Marta Olivieri
Teatro Biblioteca Quarticciolo
24 settembre ore 19:30
Dialoghi
Lucrezia Ercolani incontra Arkadi Zaides
Teatro Biblioteca Quarticciolo
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27, 28, 29, 30 settembre
Fortuna
Piergiorgio Milano / Orbita|Spellbound
in residenza il 27, 28, 29 settembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo
laboratorio di acrobatica a cura di Viviane Miehe il 27 e 29 settembre alla Palestra Popolare del Quarticciolo
spettacolo il 30 settembre ore 18:00 al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, con partenza dal Teatro Biblioteca Quarticciolo
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5, 6, 7 ottobre
Boxing the beat
Joss Turnbull
laboratorio di musica e boxe il 5, 6, 7 ottobre alla Palestra Popolare del Quarticciolo
concerto il 7 ottobre ore 20:00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo
prenota qui
7 ottobre ore 20:30
Festa di quartiere
Bottega Quarticciolo / Associazione Comunità energetica rinnovabile Quarticciolo
Piazza del Quarticciolo
prenotazioni presto disponibili
25 ottobre dalle ore 18:00
Omissis – Osservatorio drammaturgico
+
Reverse – la Fanzine
Ornella Rosato / Theatron 2.0
La Cantina di Dante
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