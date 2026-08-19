Paesaggi Umani di Roma Plurale con Urban Experience dal 18 settembre al 21 ottobre

Da Ponte Milvio, sabato 26 settembre alle ore 9,30 parte la IV Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. Urban Experience è tra i promotori e si metterà in cammino con un walkabout (la nostra “radio che cammina”) mentre altri andranno in bici e in canoa, da Ponte Milvio a Piazza del Popolo dove è previsto un “flash mod” (anche se noi lo definiamo smart mob, come Howard Rheingold che coniò il termine nel 2003).

Un incipit. «Viviamo in un mondo in cui la disumanizzazione sta crescendo, e nemmeno le Nazioni Unite sono più un riferimento nella risoluzione dei conflitti internazionali. Un mondo devastato da numerose guerre, in cui lo scontro tra le potenze dominanti ed emergenti colpisce prima di tutto le popolazioni civili. Un mondo con milioni di migranti, rifugiati e sfollati ambientali costretti ad attraversare confini permeati di ingiustizia e morte, e in cui le guerre e i massacri trovano giustificazione in dispute per risorse sempre più limitate.

Un mondo in cui la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi compromette, persino nei paesi sviluppati, ogni speranza di realizzare una società basata sul benessere per tutti. E’ un mondo in cui la giustificazione della violenza, in nome della “sicurezza”, porta alla crescita di scontri bellici di proporzioni incontrollabili.»

Paesaggi umani di Roma Plurale

Paesaggi Umani di Roma Plurale. Performing Media Storytelling per la Memoria Rigenerativa è pronta a partire con la seconda edizione dal 18 settembre al 21 ottobre.

Il progetto per Roma Capitale si evolve in un percorso di innovazione culturale con un netto impatto sociale e civico, un processo emblematico per orientare la produzione immateriale del Performing Media al Patrimonio Immateriale centrato sulla memoria dei territori di Roma.

L’obiettivo è dare forma alle azioni partecipative rilasciando feedback nelle mappe esperienziali del performing media storytelling. Ciò accadrà fondamentalmente con l’attività di geo-podcasting per estrarre memorie orali tratte dalle esplorazioni nei Paesaggi Umani per creare delle “mappe parlanti” con i podcast georeferenziati.

Ci saranno focus a Ostia (con gli interventi di Er Lem-Gruppo Subword e le videoproiezioni nomadi che evocheranno il mitico stabilimento Roma, ispirato a Santa Sofia di Costantinopoli), lungo il Tevere, da Tordinona al galleggiante storico di Arazul da reinventare e a Decima Malafede per trattare con format empatici (come il teatro da mangiare di Mariella Fabbris) di memoria rigenerativa nell’ambito del progetto di Silver Cohousing Agricolo promosso da Agricoltura Nuova.

Ascanio Celestini sarà protagonista del walkabout Mandrioneide in un percorso condiviso lungo il Mandrione (coinvolgendo diverse comunità territoriali di quel quadrante) sulle tracce di Don Sardelli, il maestro di strada degli acquedotti.

NuvolaProject proporrà Polimnia torna a casa con un digital model realizzato con l’intelligenza artificiale come le Sibille che saranno videoproiettate di notte per l’Appiaday.

Dopo questo biennio di performing media storytelling (con workshop anche nel carcere di Rebibbia) alcune attività lasceranno delle segnaletiche parlanti per ascoltare i geopodcast, esplicitando come la memoria rigenerativa possa “battere il suo tempo” promuovendo lo scambio intergenerazionale.

Partecipazione gratuita. Prenotazioni e informazioni a: info@urbanexperience.it e whatsapp (solo messaggi): +39340 668 8246.

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