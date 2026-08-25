Alberi trasferiti per salvarli, due vengono abbattuti a Prati: protesta dei comitati

Il circolo vizioso delle motoseghe capitoline non concede tregua e il prezzo, ancora una volta, lo paga il patrimonio arboreo della città.

Ieri in viale degli Ammiragli, nel cuore del quartiere Prati, due lecci maturi – trasferiti soltanto pochi mesi fa da viale Mazzini per fare spazio alle ruspe – sono stati definitivamente abbattuti e ridotti in ciocchi.

La conferma di un epilogo annunciato che trasforma in beffa le rassicurazioni con cui il Campidoglio aveva accompagnato lo smantellamento del verde nel Municipio I.

Ad alzare la voce è Jacopa Stinchelli, presidente del comitato CURAA, che punta il dito contro la filiera degli espianti: «Il circolo vizioso continua, tutto a favore delle biomasse, sugli introiti delle quali nessuno sembra voler fare chiarezza».

Il precedente di marzo e la favola dei “trasferimenti”

Per comprendere il cortocircuito bisogna fare un passo indietro al marzo 2026. Nel pieno della stretta per i mega-cantieri della Metro C, centinaia di esemplari di pregio tra lecci, platani, cipressi e paulonie erano stati rimossi dal centro storico.

In quell’occasione, a fronte delle proteste dei cittadini e dei richiami alla Nature Restoration Law europea, il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale aveva difeso l’operazione: non di tagli si trattava – recitava la versione ufficiale rilanciata da un video del sindaco sui social – ma di “trapianti conservativi”. Le drastiche mutilazioni di rami e chiome venivano presentate come necessarie per favorire l’attecchimento altrove.

Una narrazione contestata fin dal primo momento dagli agronomi di CURAA. L’esperto di fama internazionale Daniele Zanzi aveva bollato quelle manovre come costosissimi palliativi destinati a fallire, creati ad arte per mascherare l’eliminazione di piante in perfetta salute. «Li avevo definiti “alberi Frankenstein” per il loro aspetto spettrale», incalza Stinchelli. «Anche questa volta avevamo ragione: due di questi malcapitati alberi sono stati abbattuti ieri».

Il bilancio dei cantieri e l’ombra del business del legno

Il quadro tracciato dagli attivisti ipotizza una vera e propria strage silenziosa:

Sopravvivenza a macchia di leopardo: Solo pochissimi esemplari spostati a Prati stanno dando tenui segni di vita, sorretti quasi esclusivamente dalle innaffiature volontarie dei residenti di viale degli Ammiragli, mossi a compassione dalle condizioni delle piante.

Alberi “desaparecidos”: Rimane il mistero sulla sorte di quasi 300 fusti rimossi a marzo 2026 per la linea C. La loro effettiva destinazione non è mai stata resa pubblica con chiarezza dall’amministrazione.

Mentre la città si prepara a nuove cantierizzazioni con impatto sul verde pubblico, il comitato preannuncia battaglie e chiede l’intervento della magistratura per fare luce sulla gestione dei fondi pubblici: «Chiediamo trasparenza sui costi delle operazioni di trapianto, sulle percentuali di attecchimento, sulla destinazione degli alberi trasferiti e sull’eventuale utilizzo del materiale legnoso derivante dagli abbattimenti».

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