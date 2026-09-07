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Roma e Agrigento insieme per Pirandello. La proposta di Onorato

Un ponte culturale e istituzionale unisce la Capitale della vita e dell'opera del drammaturgo con la sua terra natìa

Federica Esposito - 7 Settembre 2026

Un’asse istituzionale e culturale unisce la Sicilia alla Capitale per rendere omaggio a una delle menti più rivoluzionarie della letteratura mondiale.

Roma e Agrigento hanno ufficialmente avviato un percorso condiviso dedicato a Luigi Pirandello, con il traguardo di realizzare un grande evento commemorativo ad hoc in vista del prossimo 10 dicembre.

A svelare l’intesa è stato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale e fondatore di Progetto civico Italiano, nel corso del suo intervento agli Stati generali di Controcorrente tenutisi proprio nella città templare.

Immagine di repertorio

Tre ricorrenze in un solo giorno: la simbologia del 10 dicembre

La data individuata rappresenta un crocevia unico e denso di significato per la memoria dello scrittore:

I 90 anni dalla morte: La ricorrenza della scomparsa dell’autore, avvenuta a Roma nel 1936.

Il centenario del capolavoro: I 100 anni dalla pubblicazione di Uno, Nessuno e Centomila, opera cardine della scomposizione dell’identità.

La gloria del Premio Nobel: L’anniversario della consegna del massimo riconoscimento letterario a Stoccolma.

Dalla Sicilia alla Capitale: il senso dell’alleanza

La proposta punta a saldare le radici siciliane di Pirandello con la sua maturità artistica romana:

“Agrigento è senza dubbio la città di riferimento nel mondo per Luigi Pirandello. Roma, città dove ha vissuto, è un punto di riferimento. Ho proposto come Comune di Roma al sindaco di Agrigento di stabilire una collaborazione per immaginare un’iniziativa commemorativa che si possa fare ad Agrigento durante quel periodo”Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale

L’obiettivo dell’iniziativa è consolidare un itinerario unitario di valorizzazione che unisca memoria, identità e promozione turistico-culturale tra il Litorale laziale e l’isola.

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