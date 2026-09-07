Roma e Agrigento insieme per Pirandello. La proposta di Onorato

Un’asse istituzionale e culturale unisce la Sicilia alla Capitale per rendere omaggio a una delle menti più rivoluzionarie della letteratura mondiale.

Roma e Agrigento hanno ufficialmente avviato un percorso condiviso dedicato a Luigi Pirandello, con il traguardo di realizzare un grande evento commemorativo ad hoc in vista del prossimo 10 dicembre.

A svelare l’intesa è stato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale e fondatore di Progetto civico Italiano, nel corso del suo intervento agli Stati generali di Controcorrente tenutisi proprio nella città templare.

Tre ricorrenze in un solo giorno: la simbologia del 10 dicembre

La data individuata rappresenta un crocevia unico e denso di significato per la memoria dello scrittore:

I 90 anni dalla morte: La ricorrenza della scomparsa dell’autore, avvenuta a Roma nel 1936.

Il centenario del capolavoro: I 100 anni dalla pubblicazione di Uno, Nessuno e Centomila, opera cardine della scomposizione dell’identità.

La gloria del Premio Nobel: L’anniversario della consegna del massimo riconoscimento letterario a Stoccolma.

Dalla Sicilia alla Capitale: il senso dell’alleanza

La proposta punta a saldare le radici siciliane di Pirandello con la sua maturità artistica romana:

“Agrigento è senza dubbio la città di riferimento nel mondo per Luigi Pirandello. Roma, città dove ha vissuto, è un punto di riferimento. Ho proposto come Comune di Roma al sindaco di Agrigento di stabilire una collaborazione per immaginare un’iniziativa commemorativa che si possa fare ad Agrigento durante quel periodo” — Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale

L’obiettivo dell’iniziativa è consolidare un itinerario unitario di valorizzazione che unisca memoria, identità e promozione turistico-culturale tra il Litorale laziale e l’isola.

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