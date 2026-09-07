Precipita per 20 metri nel canalone mentre cerca funghi: dramma e salvataggio ad alta quota sul Terminillo

Una scivolata improvvisa su un terreno impervio ed estremamente ripidale, poi il vuoto per oltre venti metri prima di fermare la caduta tra gli alberi.

Pomeriggio di grande apprensione quello di sabato 5 settembre 2026 sul Monte Terminillo, dove un fungaiolo è rimasto vittima di un grave incidente di montagna nel canalone sottostante il residence “Rialto”.

A far scattare la macchina dei soccorsi intorno alle ore 16:00 è stata la duplice chiamata giunta alla stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Antrodoco, allertata simultaneamente dal Capostazione del C.N.S.A.S. e dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.

La caduta nel canalone e i primi soccorsi

Le squadre d’intervento si sono dirette tempestivamente nell’area della faggeta, facendosi strada nell’intricata vegetazione del versante per individuare il malcapitato:

L’individuazione a quota 1.350 metri: La pattuglia del S.A.G.F., operando in stretta sinergia con i tecnici del C.N.S.A.S. di Rieti e una squadra dei Vigili del Fuoco, ha localizzato l’uomo a un’altitudine di circa 1.350 metri.

Traumi e ferite alla testa: A seguito del tremendo ruzzolone di oltre venti metri lungo il pendio scosceso, l’escursionista ha riportato lesioni e numerosi tagli al capo con un’abbondante emorragia.

Intervento sanitario d’urgenza: Trovato cosciente ma provato e in evidenti condizioni critiche, l’uomo è stato stabilizzato sul posto dalle squadre terra in attesa del supporto medico e del successivo trasporto sanitario.

Una sinergia fondamentale ad alto rischio

La complessa conformazione del territorio e la pendenza del canalone hanno evidenziato una volta di più l’importanza del coordinamento tra gli enti di soccorso in ambiente impervio.

Grazie al pronto posizionamento dei soccorritori della Guardia di Finanza, del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco, le operazioni di messa in sicurezza e primo contenimento delle ferite si sono svolte con la massima rapidità consentita dalle condizioni del terreno.

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