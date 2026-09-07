Colli Aniene. Torna “L’Arte nel Portico” 2026

L’Associazione IL FORO organizza, il 24 – 25 – 26 settembre 2026, con il supporto di Sogester la 37ª edizione di L’Arte nel Portico in V.le Ettore Franceschini, Via Meuccio Ruini e Via Virgilio Melandri a Colli Aniene.

L’evento, il più longevo del IV Municipio, si avvale del patrocinio di: Regione Lazio e Municipio IV Roma e di numerosi sponsor e sostenitori.

Gli artisti espositori

Esporranno loro opere gli artisti: Abdellaoui Mohamed – Antoni Loretta – Beccaceci Marisa – Belisari Carla – Bologna Flavio – Carocci Elio – Casadei Silvia – De Casamassimi Marina – Di Domenica Lucia – Garofalo Tommaso – Grasso Mario – Iadaluca Raffaella – Irrera Enrico – Liburdi Eleonora – Portentoso Maura – Sardella Nando – Sbaraglia Leonardo – Terlizzi Federico – Tinto Carla

La altre esposizioni

Oltre alle esposizione delle opere degli artisti partecipanti ci sarà anche l’esposizione delle opere dedicate al Premio Virgilio Melandri e la Mostra fotografica delle iniziative di IL FORO

GLI EVENTI: 24-25-26 settembre 202

Giovedì 24 settembre

dalle ore 9:00 alle 19:00 in Viale Ettore Franceschini: Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

ore 16:30 in Via Meuccio Ruini: 16 poeti nei dialetti del Lazio – Presentazione del Libro di Maurizio Rossi e Reading dei poeti

ore 17:00 in Via Virgilio Melandri (presso la pista di pattinaggio del Parco Melandri): Esibizione degli allievi della Scuola di danza A.D.S. Lolly Dance “Crederci sempre, arrendersi mai” a cura delle maestre Lolly Rizzitelli e Valeria Schirano

Venerdì 25 settembre

dalle ore 9:00 alle 19:00 in Viale Ettore Franceschini: Esposizione delle opere degli artisti partecipanti – Esposizione delle opere “Premio Virgilio Melandri”

ore 16:30 in Via Meuccio Ruini: “Abitare A: 40 anni di cronache locali“: Tavola rotonda con Vincenzo ed Enzo Luciani e Luigi e Claudio Polito ed interventi di redattori del giornale e testimonianze

Sabato 26 settembre

dalle ore 9:00 alle 19:00 V.le E. Franceschini: Esposizione delle opere degli artisti partecipanti ed Esposizione delle opere “27° Premio Virgilio Melandri” – Le opere in concorso con il tema: “L’AUTUNNO” saranno esposte in Via Meuccio Ruini venerdì 25 e sabato 26 settembre. Sarà possibile esprimere 1 o 2 preferenze SOLO sul POSTO.

Mercoledì 30 settembre: ore 17,00 CERIMONIA CONCLUSIVA presso Istituto Minerva – v.le B. Bardanzellu 83 : Proiezione di foto e video delle tre giornate – Premiazione di tutti gli artisti partecipanti – Assegnazione del “Premio Virgilio Melandri”

Gli Sponsor: Unicoop Etruria, Bios Colli Aniene, Aic Sistema Abitare, Istituto Paritario Minerva, Abitare A, Crs Società Sportiva Dilettantistica, Dunp, Istituti Paritari Aniene, Rete D’imprese Colli Aniene Tiburtino III

I Sostenitori: Adrian’s Casa del Gelato, Agenzia Colli Aniene, AM Technology, Bar Centrale, Cioccia Riparazioni TV, Forno Stuzzica, Marco Florarte, Marisa Desiderati Bomboniere, Omniare Immobiliare, Parrucchiere Dario Cosentino, Pizzeria Centrale, Quality Immobiliare, Tecnocasa.

INFO: Associazione IL FORO – 329.8622685 – 06.45504635

www.ilforoassociazione.it – www.sogester.com

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