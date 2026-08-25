Roma Borgata Festival al Parco di Torre del Fiscale

Dopo aver attraversato per due mesi quartieri, cortili Ater, mercati, bar, parchi e strade, il Roma Borgata Festival approda al Parco di Torre del Fiscale per l’ultima settimana della sua seconda edizione.

Dal 7 al 13 settembre 2026, il paesaggio degli acquedotti diventa il punto di incontro di un viaggio che ha trasformato i margini della città in una costellazione di palcoscenici: sette giorni tra danza site-specific, teatro, musica, letteratura e passeggiate performative, nei quali tornano e giungono a compimento alcuni dei progetti che hanno segnato l’intero Festival.

Una settimana che riassume la vocazione del Roma Borgata Festival, progetto di A.S.A.P.Q. con la direzione artistica di Alessandra Muschella: abitare culturalmente la città, portando lo spettacolo fuori dai luoghi convenzionali e costruendo una nuova relazione tra arti performative, paesaggio urbano e comunità.

Ad aprire idealmente questa ultima tappa, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, sarà la residenza di danza site-specific “Pillole Urbane”, a cura di ACSD KODANCE/&KO. Gli artisti lavoreranno direttamente nel parco alla costruzione della coreografia che verrà restituita pubblicamente sabato 12 settembre. Un processo creativo che sperimenta il connubio tra arte del movimento, attivando il luogo come una scena viva e facendo della permanenza nel territorio una parte essenziale dell’opera.

Mercoledì 9 settembre alle ore 19.00 torna “Scuolabus – quando il viaggio diventa racconto”, uno dei progetti simbolo della seconda edizione del Festival. A bordo di uno scuolabus anni Ottanta, Giulia Anania e Lavinia Mancusi accompagneranno il pubblico in un percorso intimo e collettivo attraverso il Quadraro, alla scoperta di luoghi nascosti, storie umane, memorie e dettagli che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano. Musica, parole e racconto urbano si intrecciano in un viaggio nel quale lo spostamento diventa esperienza performativa e il quartiere si rivela attraverso le voci e le storie di chi lo abita.

Giovedì 10 settembre alle ore 19.00 il Festival prosegue con “Bar Campioni – Il ciclista incatenato”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Ariele Vincenti, con le musiche di Tiziano Gialloreto. Al centro del racconto la figura di Vito Taccone, il “Camoscio d’Abruzzo”: ciclista ribelle, generoso e irascibile, entrato nel mito dello sport del Novecento grazie alle sue straordinarie doti di scalatore. Ambientato idealmente in un bar dello sport dell’entroterra abruzzese, lo spettacolo ne ripercorre l’epopea agonistica e umana, restituendo il ritratto di un campione popolare e anticonformista.

Venerdì 11 settembre alle ore 19.00 arriva “Fiammiferi”, progetto performativo di ABRA con Stella Mastrantonio e Brando Pacitto e la sonorizzazione di Ludovico Franco, una rilettura del racconto di Italo Calvino L’avventura di due sposi che prende forma attraverso un’esperienza di lettura collettiva immersiva e site-specific.

La serata proseguirà dalle ore 20.00 con “Dominio Pubblico per Roma Borgata Festival”: tre concerti affidati alla programmazione della DAP Under 25 – Direzione Artistica Partecipata, per lasciare spazio allo sguardo, ai linguaggi e alle proposte di una nuova generazione di artisti.

Sabato 12 settembre, dalle ore 19.00, il lavoro sviluppato durante la residenza “Pillole Urbane” troverà la sua restituzione pubblica con “To the Ground”, performance site-specific a cura di ACSD KODANCE/&KO, con concept, regia e coreografia di Sil Marti e l’assistenza coreografica di Giulia Federico. A seguire, il dialogo tra musica e cinema sarà protagonista con “Omaggio a Hans Zimmer”, diretto da Giordano Maselli.

L’ultima giornata, domenica 13 settembre, comincerà alle ore 18.00 con “Street Stories”, passeggiata performativa nel Parco di Torre del Fiscale a cura di Giulia Anania e Tiziano Panici. Tra musica e poesia, il percorso darà voce alle strade, alle memorie e alle realtà che animano il territorio, trasformando la passeggiata in una forma di narrazione collettiva.

A chiudere la seconda edizione, alle ore 20.00, sarà “Dialoghi Sinfonici – Operette” con l’Orchestra EICO, diretta dal maestro Germano Neri.

Gli spettacoli si svolgeranno al Parco di Torre del Fiscale, con ingresso da via dell’Acquedotto Felice 120. I biglietti, da 1 a 2 euro, sono a sostegno del Festival.

Roma Borgata Festival è un progetto di A.S.A.P.Q., con la direzione artistica di Alessandra Muschella, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, il patrocinio del Municipio Roma VII, in collaborazione con ALPHIO APS – Casali di Tor Fiscale. Media Partner HF4.

Per conoscere la programmazione completa, informazioni e biglietti:

www.romaborgatafestival.it

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