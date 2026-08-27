Testaccio Estate dal 1° al 27 settembre

Un intero mese di musica dal vivo, comicità, cinema, incontri e grandi appuntamenti popolari per accompagnare la Capitale verso la fine dell’estate.

Dal 1° al 27 settembre 2026 prosegue, negli spazi della Città dell’Altra Economia, Testaccio Estate, la manifestazione che trasforma uno dei quartieri più vivaci di Roma in un grande luogo di incontro a cielo aperto.

Dalla sperimentazione musicale dei Quintorigo al pop-rap dei Gemelli DiVersi, dai Santi Francesi a Dargen D’Amico, passando per Murubutu, Bambole di Pezza, Management del Dolore Post-Operatorio e Alborosie: il programma di settembre attraversa linguaggi, generazioni e generi differenti, alternando concerti, stand-up comedy, cinema, talk e dj set.

Tre gli appuntamenti che scandiranno il mese: dal 6 al 13 settembre TERRA!, la Festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra; dal 16 al 20 settembre la quinta edizione dell’Oktoberfest di Roma; dal 24 al 27 settembre Magna Roma, il festival dedicato alla cucina capitolina.

Si parte martedì 1° settembre con Scena, che porta sul palco Alessandro Cognini, giovane stand-up comedian capace di raccontare con ironia e sarcasmo ansie, precarietà, relazioni e contraddizioni della generazione dei trentenni.

Mercoledì 2 settembre prosegue la rassegna Cinema sotto le stelle, mentre giovedì 3 settembre arrivano i Quintorigo, formazione nata in Romagna nel 1996 con un progetto musicale fuori dagli schemi, nel quale jazz, rock, pop e sperimentazione si incontrano attraverso voce, sax, violino, violoncello e contrabbasso. Vincitori del Premio Tenco per la migliore opera prima con Rospo, i Quintorigo hanno costruito negli anni un linguaggio originale, spingendo gli strumenti acustici verso sonorità potenti e imprevedibili.

Sabato 5 settembre Testaccio Estate compie un viaggio nella musica italiana dei primi anni Duemila con i Gemelli DiVersi, protagonisti di alcuni dei brani più riconoscibili del pop-rap nazionale, accompagnati da Viva gli anni 2000, il party romano dedicato ai tormentoni pop e dance del decennio.

Da domenica 6 a domenica 13 settembre la Città dell’Altra Economia ospita TERRA!, la terza Festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra: otto giorni a ingresso gratuito tra musica, spettacoli, incontri e dibattiti, con appuntamenti pomeridiani e serali.

Domenica 6 settembre la manifestazione si apre alle ore 18.00 con la presentazione della mostra HeArt of Gaza, insieme a Elena Grandi e Mimmo Caporusso. Seguono il monologo di Cathy La Torre dedicato alle donne della Resistenza e il dibattito Tax the Rich, che vedrà tra i protagonisti Jeremy Corbyn ed Emiliano Brancaccio. La musica sarà affidata alle Bambole di Pezza, precedute da Lotta, con il dj set conclusivo di Dj Turbolenta.

Lunedì 7 settembre, nello Spazio Tlon, Don Luigi Ciotti, Ilaria Cucchi e Mimmo Lucano si confronteranno sui temi dei diritti e delle responsabilità, mentre Francesca Albanese interverrà sul risveglio collettivo. In serata saliranno sul palco I Santi Francesi, con l’apertura di Etta Di Marco e il dj set di La Reina del Fomento.

Martedì 8 settembre si parlerà di energia nucleare, intelligenza artificiale e futuro, mentre il dibattito Prima le idee riunirà Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Angelo Bonelli.

In serata spazio alla comicità di Chiara Becchimanzi e MammAdimerda, seguite dal dj set di La Reina del Fomento.

Mercoledì 9 settembre sono in programma, tra gli altri, gli incontri Democrazia fragile, con Maria Elena Boschi e Riccardo Magi, e Sblocca stipendi, con Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Sul palco musicale arriveranno Matteo Alieno e il Management del Dolore Post-Operatorio, preceduti da Margò. Giovedì 10 settembre Murubutu e Celeste Costantino discuteranno di adolescenza e rapporto con gli schermi, mentre il fisico e Premio Nobel Giorgio Parisi interverrà sui cambiamenti climatici.

La serata proseguirà con Heresiana, Murubutu, Kento, Mad Simon e 1989. con Dj Fuzzten, fino alla chiusura affidata a Pietro Morello. Venerdì 11 settembre Dargen D’Amico sarà protagonista sia dell’incontro La passione non paga l’affitto, insieme a Franco Mari, sia del concerto serale, aperto da Andera.

Tra gli appuntamenti anche La natura non è uno sparatutto con Giobbe Covatta; chiude la notte il dj set di Muccassassina. Sabato 12 settembre, dopo gli incontri dedicati alla fuga dei cervelli e al disarmo, con ospiti tra cui Leoluca Orlando e Domenico Quirico, la musica sarà quella dei Si! Boom! Voilà!, preceduti da Allerta!, e di Borghetta Stile, con le incursioni poetiche di GIULIANO Logos e Gea.

Domenica 13 settembre il gran finale di TERRA! prenderà il via dalla mattina con le assemblee delle amministratrici e degli amministratori. Nel pomeriggio Roy Paci parteciperà al talk Terre da difendere, seguito dagli interventi conclusivi di Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Fiorella Zabatta. A chiudere la festa saranno Enrico Capuano e Tammurriata Rock e Alborosie.

Dal 16 al 20 settembre torna l’Oktoberfest di Roma, giunto alla quinta edizione. Cinque giorni a ingresso gratuito tra musica dal vivo, street food bavarese e birra, nell’unico evento italiano che riunisce le sei storiche birrerie di Monaco: HB München, Paulaner München, Augustiner Bräu, Hacker-Pschorr, Löwenbräu e Spaten.

Un biergarten all’aperto di oltre 8.000 metri quadrati accoglierà luna park, giostre, area kids, biliardini e un’offerta gastronomica che spazia dallo stinco di maiale con crauti e patate ai bratwurst, dalla wiener schnitzel ai bretzel, con proposte anche vegane. Ospiti musicali: Bla Bla Band, dj set Viva gli anni 2000 di Sgroi e Ventura, il dj set rock di Magenta, Borghetta Stile, la banda bavarese Oktoberbrass.

Domenica 20 settembre il gran finale vedrà protagonisti Radio Rock e Rockstar Show, spettacolo dedicato ai grandi classici del rock.

A chiudere il cartellone di settembre sarà, da giovedì 24 a domenica 27 settembre, Magna Roma, il festival della cucina romana.

Quattro giornate a ingresso gratuito dedicate ai sapori della Capitale e del Lazio, tra guanciale, pecorino, polpette della nonna e pizza scrocchiarella.

Info e biglietti: https://www.testaccioestate. it/

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