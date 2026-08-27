Al via la quattro giorni del Festival Dancescreen in the Land 2026 a Bracciano

Con L’Altro spettacolo di danza portato sul palco del teatro di Borgo Acqua Paola, splendida struttura immersa nei boschi di Pisciarelli a Bracciano, inizia oggi 27 agosto alle 19 il Festival Dancescreen in The Land 2026.

L’evento anche quest’anno porta la grande danza contemporanea nel territorio del lago di Bracciano con una quattro giorni di spettacoli.

Lo spettacolo di stasera, interpretato da Moreno Guadalupi per la compagnia ResExtensa, è una riflessione sul conflitto tra individualità e bisogno di appartenenza con la quale il linguaggio della danza contemporanea incontra l’energia dell’house dance in una performance intensa e fisica.

L’edizione 2026 del Festival, per la direzione artistica di Fiorenza D’Alessandro, esce anche quest’anno sul territorio ed approda con tre serate evento al Belvedere di Bracciano in pieno centro storico. Il 28 agosto prende il via Creation in the Land, workshop internazionale guidato dagli interpreti della Hofesh Shechter Company Attila Rónai, Justine Gouache e Oscar Jinghu Li. Nella stessa giornata, alle 20, Luna Dance Theater presenta Odissea – Naufragi dell’Anima, al Belvedere sul lago. Il 29 agosto, alle 20 negli stessi luoghi, il collettivo Lunatics mette in scena Echoes of the King, dedicato all’eredità artistica di Michael Jackson. Il 30 agosto, dalle 19, il programma prosegue nel centro storico con il Coro Polifonico di Bracciano, diretto da Martina Paciotti con Andrea Bosso al pianoforte, seguito dalla restituzione pubblica del lavoro emerso dal workshop.

Il Festival Dancescreen in the Land 2026 è realizzato dall’Associazione Canova22 nell’ambito di un progetto triennale sostenuto dal Ministero della Cultura. Per quattro giornate Bracciano diventa uno dei luoghi del percorso mettendo in dialogo artisti, giovani interpreti, pubblico e paesaggio attraverso linguaggi diversi della danza contemporanea.

Dopo Bracciano, la manifestazione prosegue a Roma, con appuntamenti, tra gli altri, al Parco Archeologico dell’Appia Antica e negli spazi dell’Antica Fornace Canova.

DANCESCREEN IN THE LAND 2026

Bracciano • Parco Archeologico dell’Appia Antica • Roma

27 agosto – 25 ottobre 2026

Sito web: Associazione Canova 22 | La fornace della creatività

Instagram: @canova22

Facebook: Canova22

Informazioni: canova22press@gmail.com

Ufficio stampa

Lavinia Venturi – 3314898039

Graziarosa Villani (area lago di Bracciano)

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