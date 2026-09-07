Malafede, incendio nel deposito di un negozio di cosmetici: nessun ferito

L’allarme è scattato quando la zona era ancora nel silenzio della prima mattina. Intorno alle 7:00 di lunedì 7 settembre, una colonna di fumo denso e acre si è levata dal piano strada di via Lionello Balestrieri, al civico 92, nel quartiere Malafede.

A prendere fuoco sono stati i locali adibiti a deposito merci di una profumeria e negozio di cosmetici della zona, trasformati nel giro di pochi minuti in una trappola d’aria incandescente.

Corsa contro il tempo: i vigili da Ostia ed evitato il peggio

La chiamata ai numeri d’emergenza ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorsi per impedire che le fiamme risalissero lungo i condotti dello stabile:

Messa in sicurezza: Sul posto si è fiondata la squadra 13/A dei Vigili del Fuoco arrivata dal distaccamento di Ostia, supportata a stretto giro da un’autobotte di rincalzo per garantire il rifornimento idrico e mettere sotto controllo le fiamme.

Bilancio senza vittime: Il tempestivo isolamento del focolaio ha evitato danni alle persone: nessuna persona presente o residente negli appartamenti sovrastanti è rimasta ferita né ha riportato intossicazioni da fumo.

Controlli e viabilità: l’ombra del guaio elettrico

Mentre i pompieri completavano lo smassamento del materiale e la bonifica dei locali saturi di gas di combustione, in via Balestrieri sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri per cinturare l’area e gestire il traffico locale.

I primi accertamenti condotti dalle forze dell’ordine e dai tecnici del 115 sembrano escludere la matrice dolosa: l’ipotesi maggiormente accreditata porta all’ennesimo corto circuito scoppiato all’interno del quadro elettrico o di un impianto difettoso del magazzino.

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