Il vento dell’ultradestra tedesca preoccupa Gualtieri: «in Italia possiamo fermarla»

Il vento di destra che soffia dalla Germania orientale irrompe nel dibattito della sinistra italiana.

A margine del suo arrivo alla kermesse politica “Terra!”, organizzata nella giornata di ieri – domenica 6 settembre– da Alleanza Verdi e Sinistra, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso forte inquietudine per l’elezioni in Sassonia, che vede il trionfo della formazione ultradestra di Alternative für Deutschland (AfD).

Atteso per un confronto pubblico a cui ha preso parte anche l’ex condottiero del Labour britannico Jeremy Corbyn, il primo cittadino non ha nascosto la gravità del momento politico continentale.

Sollecitato dai cronisti sulle percentuali attribuite ad AfD nei territori dell’ex DDR, Gualtieri ha qualificato l’esito come un fattore di profonda preoccupazione politica:

Attesa per i dati definitivi: «È un segnale decisamente negativo», ha rimarcato il sindaco.

Nessun automatismo con l’Italia: Interpellato sul rischio di un’analoga contagione sovranista nella penisola e sulle prospettive di formazioni come Futuro Nazionale, il primo cittadino ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le due realtà geopolitiche.

«Nel nostro Paese le premesse sono differenti. Sussistono tutte le condizioni politiche per prevalere alle urne e arginare l’affermazione dell’estrema destra» — Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma.

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