Porto Fluviale, l’ex caserma diventa un condominio green: consegnate le prime 48 case

Il cancello dell’ex caserma dell’Aeronautica in via del Porto Fluviale, nel rione Ostiense, si riapre sotto una veste del tutto inedita.

Si è concluso il cantiere di rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e guidato da Roma Capitale: nella giornata di oggi sono state ufficialmente consegnate le chiavi di 48 dei 54 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ricavati all’interno dello storico stabile.

L’immobile, occupato dai movimenti per il diritto all’abitare nel 2003 e liberato nel giugno 2024 per consentire l’avvio degli scavi e della ristrutturazione, è stato oggetto di una trasformazione radicale dal valore complessivo di 13,2 milioni di euro.

Zero gas, solare e spazi sociali: i dettagli del progetto

L’intervento ha coniugato il restauro conservativo della struttura d’inizio secolo con le più avanzate tecnologie ambientali:

Efficienza energetica avanzata: L’edificio è stato liberato dall’allaccio al gas metano e convertito interamente all’alimentazione elettrica sostenuta da un impianto di pannelli solari, raggiungendo una classe energetica elevata in una struttura vincolata.

Architettura della condivisione: A ciascun piano sono state ricavate aree d’incontro comuni, mentre la copertura del terrazzo è stata progettata per la fruizione collettiva dei residenti.

La piazza pubblica: Il cortile interno è stato convertito in un’area pedonale aperta al quartiere, pensata per far da cerniera tra gli appartamenti e i servizi a piano terra.

Le istituzioni e il modello «Porto Fluviale RecHouse»

Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, gli assessori capitolini Tobia Zevi (Patrimonio), Ornella Segnalini (Lavori Pubblici), Maurizio Veloccia (Urbanistica), Valeria Baglio (Attività Produttive), Pino Battaglia (Periferie), il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e l’ex assessore dell’amministrazione Raggi, Luca Montuori, tra i primi promotori della delibera d’acquisizione.

“È un modello di rigenerazione bello, che non riguarda solo gli spazi ma il fare comunità. Consegniamo case funzionali, senza gas e con solare. Qui non si tratta solo di dare mura, ma di creare un contesto di integrazione e amicizia” — Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma.

L’assessore alle Periferie, Pino Battaglia, ha evidenziato come l’operazione “Porto Fluviale RecHouse” sia riuscita a riportare l’edilizia pubblica all’interno del centro urbano, contrastando lo spopolamento e integrando gli ex occupanti nella gestione sociale degli spazi anziché disperderli nelle periferie estreme.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza