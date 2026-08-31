Come proteggere un bel tavolo senza nasconderlo

Quando si investe in un bel tavolo in noce massello, rovere spazzolato, marmo o si ha a che fare con un piano laccato, ci si deve anche preoccupare di proteggerlo nel migliore dei modi. Le tendenze dell’arredo privilegiano i piani lasciati a vista e, per questo, optare per una copertura in PVC trasparente può essere una soluzione. È particolarmente indicata anche per un tavolo in vetro.

I vantaggi di una copertura trasparente

Una copertura presenta numerosi vantaggi. Oltre a proteggere il tavolo dai graffi causati dalle stoviglie o dalle chiavi e a prevenire aloni da cibo e da bevande, permette di mantenere il tavolo ben visibile. Un copritavolo trasparente protegge il piano dall’usura quotidiana e favorisce la pulizia. Basta, infatti, un semplice panno inumidito.

Bisogna, però, fare attenzione nella scelta di materiali e spessore. Quest’ultimo determina la scelta finale: su tovagliacerata.it si possono acquistare copritavoli e si può scegliere lo spessore che non cambia solo la consistenza, ma anche la larghezza massima disponibile, ovvero il lato corto del tavolo. L’1 mm, per esempio, arriva a 140 cm, mentre il 3 mm e il 4 mm si fermano entrambi a 120 cm.

Il copritavolo trasparente non è impermeabile e non è resistente al calore, per cui bisogna seguire sempre le dovute accortezze.

Per tavoli tondi e ovali è meglio optare per un taglio su misura per ottenere una copertura il più precisa possibile ma, in generale, bisogna prima di tutto misurare il lato corto del piano, verificando quale spessore copra quella misura. Il processo inverso può essere controproducente, dato che un determinato spessore desiderato potrebbe non essere disponibile nella larghezza giusta.

Il tavolo nelle case di Roma, tra arredo e nuove funzioni

Il ruolo del tavolo cambia anche in relazione agli spazi e al modo di vivere la casa. Nei quartieri della Roma consolidata, come San Giovanni, Prati e Parioli, si trovano anche appartamenti di impianto più tradizionale e di ampia metratura, nei quali soggiorno e sala da pranzo possono avere spazi ben distinti. Qui un tavolo in legno, marmo o vetro può assumere un ruolo importante nell’arredamento della stanza: non soltanto una superficie da utilizzare, quindi, ma un elemento scelto anche per essere lasciato a vista.

Spostandosi in quartieri di espansione più recente, come Torresina, Ponte di Nona e Mezzocammino, si incontrano anche abitazioni progettate secondo una diversa organizzazione degli ambienti, con zone giorno più integrate e spazi destinati a più funzioni. Il tavolo può così diventare una superficie multifunzionale: ci si mangia, ma può essere utilizzato anche per lavorare al computer, studiare, svolgere attività manuali o appoggiare la spesa prima di riporla. In questo caso alla componente estetica si aggiunge l’esigenza di proteggere una superficie sottoposta a un utilizzo quotidiano particolarmente intenso.

Una copertura in PVC può essere utilizzata anche su tavolini da salotto per proteggere la superficie da piccoli urti, su tavoli da bricolage o per chi svolge attività manuali, su tavoli da gioco, ma anche su consolle da ingresso sulle quali a volte si ripongono distrattamente le chiavi di casa o su tavoli con venature o disegni che si desidera mantenere a vista.

Chi ha investito in un piano di qualità prova spesso la sensazione di avere in casa un elemento esteticamente bello che non viene però utilizzato senza preoccupazioni. Per questo, un copritavolo trasparente può essere utilizzato quotidianamente e, per un’occasione speciale, messo da parte per qualche ora. Non è un elemento fisso e permette a un bel tavolo di continuare a essere vissuto pienamente senza smettere di farsi guardare.

Con le dovute attenzioni nell’utilizzo e con la scelta della misura più adatta, è possibile trovare un equilibrio tra protezione, praticità, versatilità ed estetica, lasciando al tavolo il suo ruolo da protagonista.

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