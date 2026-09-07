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Nuova mappa di Roma, la rivoluzione dei quartieri arriva in Aula Giulio Cesare

Passa in Commissione Statuto la delibera per la riorganizzazione del territorio capitolino

Federica Esposito - 7 Settembre 2026

Un percorso di pianificazione scientifica e territoriale durato oltre quattro anni compie il passo decisivo verso l’approvazione finale.

La Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, guidata da Riccardo Corbucci, ha licenziato stamane con parere favorevole il testo relativo al riassetto dei confini cittadini: la proposta introduce la nuova ripartizione dei Quartieri Urbani e la perimetrazione delle Zone Funzionali non residenziali.

All’impianto della delibera hanno lavorato in stretta sinergia l’Ufficio di Scopo Partecipazione e Quartieri, diretto da Andrea Catarci, e il team di ricerca accademico coordinato dal docente universitario Salvatore Monni.

Cosa cambia: un’istantanea più vicina alla realtà della Capitale

La ridefinizione risponde all’esigenza di aggiornare classificazioni urbanistiche risalenti al secolo scorso, non più rispondenti alla crescita demografica e alla vita sociale dei territori:

Sintonia identitaria: La nuova mappatura supera le vecchie suddivisioni formali per fotografare i luoghi reali in cui la popolazione risiede, lavora e costruisce reti di vicinato.

Integrazione delle istanze municipali: Il testo recepisce le indicazioni formulate dalle amministrazioni locali e dai consigli di Municipio, intervenuti nel dibattito con osservazioni puntuali su toponimi e rettifiche di confine.

Separazione delle aree produttive: L’individuazione delle Zone Funzionali permetterà una gestione mirata dei distretti commerciali, direzionali e produttivi non a destinazione abitativa.

Verso l’Aula Giulio Cesare: il percorso istituzionale

Il via libera tecnico giunge al termine di una consultazione corale che ha visto convergere i pareri positivi della Giunta capitolina e dei parlamentini decentrati.

“Ringrazio la Commissione per l’analisi approfondita. Questo passaggio rappresenta uno snodo fondamentale che prepara la discussione finale in Assemblea Capitolina. È il coronamento di oltre 4 anni di confronto partecipato che restituisce un’articolazione territoriale aderente alla Roma contemporanea”Andrea Catarci, Responsabile dell’Ufficio di Scopo Partecipazione e Quartieri.

La palla passa ora all’Assemblea Capitolina per la discussione generale e la definitiva votazione che ufficializzerà il nuovo assetto della Capitale.

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