Roma-Viterbo, riapre la tratta Saxa Rubra–Acqua Acetosa: sul Tevere il primo ponte ferroviario d’Italia antisismico

La promessa fatta ai pendolari della linea Roma-Viterbo è stata mantenuta nei tempi previsti.

Riapre da oggi all’esercizio la tratta compresa tra le stazioni di Saxa Rubra e Acqua Acetosa, a conclusione di un cantiere estivo no-stop condotto dalle squadre tecniche di Astral Spa.

I lavori hanno completato l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il rinnovo dell’armamento con la posa dei nuovi binari, permettendo il ripristino del servizio ferroviario dopo i necessari collaudi di sicurezza.

L’intervento segna anche un primato ingegneristico sul piano nazionale: il viadotto sul Tevere è diventato ufficialmente il primo ponte ferroviario in Italia dotato di isolamento sismico.

Tecnologia d’avanguardia e sicurezza per i passeggeri

L’adeguamento strutturale dell’opera ha visto l’impiego di sollevamenti controllati delle travi per la sostituzione dei vecchi supporti rigidi con isolatori sismici in grado di dissipare l’energia in caso di scosse di terremoto.

Sostegno alle fondazioni: Proseguono gli interventi in alveo per il consolidamento del terreno contro l’erosione del fiume; ad oggi è stato ultimato il rinforzo profondo sulla seconda delle quattro pile.

Struttura ed esodo: Le squadre sono impegnate nella posa di armature integrative per le travi portanti. Contestualmente, è stata installata una nuova passerella laterale per garantire l’eventuale evacuazione dei viaggiatori in sicurezza.

Le voci delle istituzioni: «Un’opera attesa da anni»

Nonostante la riapertura della linea, la velocità dei treni subirà temporanei rallentamenti cautelativi per consentire il completamento dei lavori in cantiere senza rischi per l’operatività.

«Avevamo preso un impegno preciso con i pendolari e lo abbiamo rispettato. Le nostre squadre hanno lavorato h24 per consegnare un’opera che rappresenta un vero primato nazionale per la sicurezza sismica» — Giuseppe Simeoni, Amministratore Unico di Astral Spa

L’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha sottolineato come la messa in sicurezza dell’infrastruttura rientri nel piano strategico per rilanciare la stabilità dell’intera tratta e garantire standard qualitativi adeguati ai pendolari della Capitale.

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