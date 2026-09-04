Colosseo/Fori Imperiali, attenzione alle date: la stazione della Metro C, chiude prima e resta ferma per lavori

Unire l’efficienza della mobilita sotterranea alla meraviglia della storia antica, garantendo a tutti i passeggeri la possibilita di ammirare le ricchezze emerse dagli scavi.

Entrano nel vivo nella stazione Colosseo/Fori Imperiali della Linea C i lavori per la realizzazione di un nuovo sbarco degli ascensori, pensato per collegare il piano banchine e l’atrio principale con il livello museale intermedio.

Un’opera fondamentale per abbattere ogni barriera architettonica e garantire la piena fruibilita dello spazio espositivo a persone con mobilita ridotta, famiglie con passeggini e turisti.

Ingegneria e archeologia a braccetto

La fermata rappresenta un unicum nel panorama delle infrastrutture capitoline, nient’altro che un hub di trasporto integrato con una vera e propria galleria museale d’eccellenza.

Il progetto originale della fermata era stato riadeguato in corso d’opera proprio per esporre e valorizzare una selezione dei preziosi reperti storici affiorati durante le fasi di scavo.

L’operazione sara eseguita dalla societa consortile Metro C S.c.p.a. — guidata da Webuild e Vianini Lavori insieme a Hitachi Rail, CMB e CCC — sotto l’Alta Sorveglianza di Roma Metropolitane e in stretto coordinamento con le strutture operative di Atac.

Il calendario delle chiusure e i percorsi della linea

Per garantire lo svolgimento dei cantieri in totale sicurezza, si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee all’orario di servizio della fermata:

Chiusure serali (7-11 settembre): Da lunedi 7 a venerdi 11 settembre la stazione Colosseo/Fori Imperiali chiudera anticipatamente la serranda alle ore 20:00.

Stop totale nel fine settimana (18-20 settembre): Dalle ore 20:00 di venerdi 18 settembre e per le intere giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre la stazione rimarra del tutto chiusa al pubblico.

Capolinea provvisorio: In entrambe le fasi di cantiere, i treni della Linea C continueranno a circolare regolarmente garantendo il servizio fino alla stazione di Porta Metronia.

Una fase successiva delle lavorazioni coinvolgera le sole cabine degli elevatori, permettendo alla stazione di rimanere pienamente operativa.

Tutte le informazioni sugli orari e gli aggiornamenti in tempo reale saranno veicolati da Atac sui canali ufficiali e sul portale atac.roma.it.

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