Libri in Periferia, dove vive la gente: “Noi siamo i tempi”

Una sala gremita e un’attenzione straordinaria hanno fatto da cornice, lo scorso 9 giugno, alla presentazione dell’ultimo libro di Marco Damilano, “Noi siamo i tempi.

La Chiesa di Francesco e Leone in un mondo a pezzi”. Circa 80 persone hanno partecipato con attenzione all’incontro presso il Centro Culturale Lepetit, dimostrando — anche con applausi e interventi — quanto i quartieri della periferia romana siano vivi, reattivi e affamati di cultura, confronto e spazi di riflessione condivisa.

Ribaltare il paradigma: la cultura abita dove vivono le persone

La serata ha inaugurato nel migliore dei modi la rassegna “Libri in Periferia – La periferia al centro della città”, nata da un atto di “ribellione culturale”: l’idea che la cultura non debba essere un privilegio esclusivo dei centri storici o dei quartieri centrali (dove ancora esistono luoghi come le librerie), ma un bene comune radicato laddove le persone vivono, crescono e sognano ogni giorno.

L’obiettivo del progetto è invertire la rotta: non sono i cittadini a doversi spostare per inseguire i grandi flussi editoriali, ma sono i libri, le idee e gli scrittori a raggiungere il cuore della vita reale. Portare queste riflessioni a Tor Tre Teste significa fare esattamente questo: rimanere, restare e fare resistenza culturale nei territori.

L’eco dei fallimenti passati e il nodo dei servizi strutturali

Questa attenzione e partecipazione da parte di tanti cittadini rivela un reale bisogno e, molto umilmente, lancia anche un segnale politico e sociale, specialmente in un quadrante storicamente privato di presidi stabili. Sebbene le singole iniziative vadano celebrate, gli eventi sporadici e una tantum non risolvono la carenza strutturale di infrastrutture.

I nostri quartieri hanno bisogno di progetti duraturi: per esempio, la riqualificazione degli spazi abbandonati, investimenti concreti per i giovani — come l’apertura di librerie e centri di aggregazione — e la cura costante del verde pubblico e dei parchi.

In questo contesto è impossibile non guardare con una certa amarezza al passato, in particolare alla stagione del cosiddetto “Modello Roma” tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Quell’epoca di grandi visioni ha purtroppo lasciato dietro di sé profonde ferite urbane.

Ricordo con amarezza, a proposito del tema librerie, il progetto delle “Librerie di Quartiere”: nate per decentrare la cultura, sono naufragate in pochi anni sotto il peso dei colossi online e, soprattutto, a causa dell’assenza di un welfare culturale capace di sostenerle dopo l’esaurimento dei fondi iniziali (ne ho in mente un triste esempio a me vicino, ovvero la chiusura della libreria di via dei Tordi a Torre Maura).

Ma come mai a nessuno è mai venuto in mente di riprendere questo progetto e, magari facendo tesoro dell’esperienza precedente, avere più accortezza nel suo sviluppo?

Ma non si tratta solo delle librerie. Anche il programma “Cento Piazze”, pensato per creare nuovi centri di aggregazione, è spesso fallito per la mancanza di progettazione futura. In molti quartieri periferici, il sogno delle “Cento Piazze” si è scontrato con la dura realtà dell’assenza di manutenzione ordinaria.

La situazione nei municipi V e VI, per esempio, è purtroppo l’esempio lampante delle difficoltà nella gestione del post-100 piazze. Mentre nelle piazze del Centro la manutenzione ha retto (grazie anche a varie risorse sopraggiunte negli anni e a una particolare attenzione), le piazze di periferia hanno subito un certo degrado nel tempo. E dei “Punti Verde Qualità” ne vogliamo parlare? Meglio lasciar perdere…

Questi precedenti dimostrano che la vera sfida odierna non è inaugurare progetti spot, né iniziative sporadiche e sinceramente poco utili ai cittadini — forse utili solo a una certa propaganda —, ma garantire politiche strutturali a lungo termine.

La risposta del territorio: autorganizzazione e comunità

Laddove esistono queste criticità la comunità risponde con l’autorganizzazione culturale e sociale. Non ci sono librerie o biblioteche di prossimità? Usiamo quello che c’è.

La grande partecipazione alla presentazione di Damilano conferma che il Centro Culturale Lepetit e la vicina Parrocchia di San Tommaso d’Aquino, come tante realtà, restano presidi territoriali insostituibili.

Il territorio si muove: ne sono un esempio, nella vicina Torre Maura, anche la biblioteca e le attività dell’Associazione “La Via del Fare”, insieme alla neonata #LABIBLIOTECHINA. I lettori di periferia avanzano inesorabilmente!

I temi: un mondo “a pezzi” e la via eversiva della pace e della solidarietà

Tornando alla presentazione, il dibattito è stato ricco di spunti grazie alla generosità di Damilano nel dialogare con il pubblico e con gli autorevoli invitati.

Il confronto è stato avviato dalla lettura di un brano a pagina 124, dove l’autore riporta le frasi pronunciate dal decano dei cardinali Giovanni Battista Re il 26 aprile 2025, durante il rito esequiale di Papa Francesco. In quel passaggio, Re parla dell’eredità di Bergoglio:

“La conclusione sulla Chiesa ospedale da campo e sulla Chiesa in uscita – una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte – fa pensare a qualcosa di più di un semplice, benevolo congedo dal Papa defunto. Il decano dei cardinali afferma che la rivoluzione di Bergoglio si può certo ordinare, organizzare, rallentare, ma non si può cancellare. Non è consentito tornare indietro, chi lo sostiene non troverebbe ascolto nel mondo, e neppure in una parte maggioritaria della Chiesa”.

Con Papa Leone questa rivoluzione si sta “perfezionando” — con uno stile diverso e una comunicazione differente, certo — ma, come si evince nel capitolo 16 del libro (“La tunica senza cuciture”), in piena continuità con Bergoglio. Il metodo del Cardinale Prevost è proprio quello della ricerca dell’unità.

Al centro della riflessione c’è quindi l’analisi del nostro tempo, frammentato dalle crisi. Di fronte alla profonda difficoltà delle istituzioni tradizionali, l’analisi dell’autore evidenzia come la Chiesa (e in questi anni quella di Papa Francesco e di Papa Leone) indichi una strada chiara.

Una via evangelica che si fa politica nel senso più alto del termine: una voce radicale, quasi “eversiva” per i tempi attuali, che indica la strada del non riarmo, della pace disarmata e della solidarietà , della difesa della vita e della dignità degli essere umani.

Damilano ha sottolineato come, anche se i potenti della Terra scelgono di non ascoltare, il popolo risponda con una coscienza rinnovata. Come scrive l’autore nelle ultime pagine del libro: “Scommettere sulla vita e non sul nulla: il male non prevarrà”.

Il libro è un viaggio appassionato e profondo. Vi sono descritti momenti di grande intensità e commozione come l’incontro con Papa Francesco a Casa Santa Marta, il racconto del Conclave, il viaggio in America nei luoghi di Prevost e gli attacchi pesanti delle realtà più conservatrici della Chiesa americana.

Tanti temi di riflessione per un testo denso e ricco di dati e analisi, che si legge però come un romanzo e, alla fine, interroga sia i cristiani sia i non credenti sul ruolo della Chiesa e sul nostro ruolo in un mondo a pezzi.

Un arrivederci a settembre con Aldo Moro

La serata del 9 giugno non è stata solo un momento di bilancio, ma il punto di partenza di un percorso più lungo. Dietro esplicita richiesta del Presidente del Centro Culturale Lepetit, Giorgio Grillo, Marco Damilano ha accettato con entusiasmo l’invito a tornare dopo la pausa estiva.

L’appuntamento è fissato per settembre, subito dopo la ripresa della sua trasmissione televisiva “Il cavallo e la torre” (in onda su Rai 3 dal 6 settembre).

Il giornalista sarà nuovamente ospite a Tor Tre Teste per una serata speciale dedicata al suo celebre libro su Aldo Moro, “Un atomo di verità”.

La cultura è, a tutti gli effetti, il motore più forte per fare comunità.

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