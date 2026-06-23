Il Tabarro di Puccini dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi 

Mercoledì 24 giugno, alle ore 15:00, l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi ospiterà il concerto operistico finale della Masterclass per Maestri Collaboratori del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, guidata dal Maestro Carlo Donadio.

Il programma prevede l’esecuzione de Il Tabarro, opera in un atto di Giacomo Puccini, pagina intensa e drammatica del repertorio verista, nella quale atmosfera, tensione teatrale e colore musicale richiedono grande sensibilità interpretativa e piena padronanza del rapporto tra voce e pianoforte.

Sul palco si alterneranno giovani cantanti e pianisti del Conservatorio, in un concerto che assume anche il valore di prova conclusiva del percorso formativo. La direzione è affidata al M° Carlo Donadio.

L’evento si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, in via Michelangelo Caetani 32, Roma.

Ingresso libero.

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