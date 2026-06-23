“100 Corsi BLSD per Cardioprotezione” con Planet Solidarietà onlus

Ognuno di noi può mettersi in gioco e salvare persone. Domani pomeriggio 24 giugno 2026 alle ore 18 presso lo Sporting Club Alessandrino, via Francesco Bonafede 65 Roma, ci sarà l’evento “100 Corsi BLSD per Cardioprotezione”, progetto di Planet Solidarietà onlus, che prevede la Formazione gratuita per i cittadini.

Nell’occasione ci si potrà iscrivere per i successivi corsi gratuiti.

E, grazie alla fiducia dei cittadini che vorranno destinare i fondi del 5×1000 a Planet Solidarietà onlus, (Il codice fiscale è 97325180582) che ne siamo certi continuerà a fare quello che fa oramai da vent’anni: salvare vite umane e far diminuire quel numero di 60.000 persone che ogni anno muoiono per arresto cardiaco.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza