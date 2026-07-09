Renzo Marcuz e Federico Galterio vincitori del Premio “Vincenzo Scarpellino” 2026

Renzo Marcuz (dialetto romanesco), è il vincitore della Sezione Poesia della sedicesima edizione del Premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2026, organizzato dall’Associazione L’INCONTRO con la collaborazione dell’Associazione Periferie.

Nella stessa sezione, secondo Luigi Perroni (dialetto di Terracina, Latina), terzo Sergio Marinelli (dialetto romanesco).

La Giuria ha scelto i vincitori dopo una prima selezione di 13 poeti finalisti, tra i quali, oltre ai primi tre classificati: Benedetto Adiutori (dialetto romanesco), Armando Bettozzi (dialetto romanesco), Maddalena Capalbi (dialetto romanesco), Nicoletta Chiaromonte (dialetto romanesco), Alfredo Dionisi (dialetto di Cantalice, Rieti), Alveno Grani (dialetto di Montalto di Castro, VT), Amelia Augusta Regis (dialetto romanesco), Luca Sciarretti (dialetto romanesco), Angela Sgamma (dialetto di Allumiere), Dora Uspi (dialetto di Roccagorga, Latina).

Nella Sezione Stornelli, vincitore è Federico Galterio (dialetto di Roccasecca dei Volsci, Latina), seconda Angela Sgamma (dialetto di Allumiere), terza Stefania Raschillà (dialetto romanesco), finalista Vincenzo Lanna (dialetto di Artena).

Nella Sezione Scuole, il primo premio è stato assegnato, a pari merito, alla classe 4aA e alla classe 4a B Primaria S. Reparata I.C. Roccagorga-Maenza; il secondo premio è stato assegnato, a pari merito, alle classi 5a I.C. Civitavecchia 2 – plesso De Curtis e alle classi 2 A – 3A plesso Papacchini dell’I.C. Civitavecchia; il terzo premio è stato assegnato alla classe 1 C I.C. Artemisia Gentileschi, plesso Renzo Pezzani Roma.

La Giuria del Premio è composta da: Paolo D’Achille (presidente), Sandro Bari, Paola Cacciotti, Silvia Capotosto, Aurora Fratini, Giorgio Grillo, Vincenzo Luciani, Maurizio Rossi, Cosma Siani.

Le poesie e gli stornelli dei vicitori sono pubblicati in questa Antologia offerta ai vincitori e ai partecipanti della XVI edizione del Premio, sabato 19 settembre 2026 nella cerimonia di Premiazione.

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Renzo Marcuz. Nato a Roma nel 1948 da genitori friulani, vive e opera a Ciampino. Dopo aver svolto la sua attività professionale in settori tecnici e ingegneristici ferroviari, dilettandosi con studi e riproduzioni acquarellistiche, ha prodotto alcuni racconti ambientati nel mondo del viaggio e della memoria tra cui Sulla via di Santiago. Editore Texmat, 2011

È poeta in vernacolo romanesco, con una produzione focalizzata sul mondo del lavoro e della ferrovia. Nel 2019 a pubblicato Quelli der fero. Ferrovie e ferrovieri, poesie in dialetto romanesco (Edizioni Cofine).

Federico Galterio, nato nel 1952, ha collaborato con ‘Corriere dello Sport-Lazio; responsabile del Museo dell’Olio e delle Tradizioni popolari di Roccasecca dei Volsci; fondatore dell’Associazione Culturale del Basso Lazio. E’ autore delle pubblicazioni: Ponza sentinella del Tirreno; 4 Itinerari verso le Isole pontine (turistico-culturale); Profilo di un Educatore. Ha scritto e pubblicato gli opuscoli tascabili: Guida storico-turistica sul Basso Lazio nel Jubileo del 2000; Guida storico-turistica sul Golfo di Gaeta; Antologia di proverbi, strofette ed indovinelli nel dialetto di Roccasecca dei Volsci, Itri, Edizioni di Odisseo, stampa 1987; Versi in cammino (2024, Editore Caramanica)

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