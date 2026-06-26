Planet Solidarietà lancia il progetto “100 Corsi BLSD per la Cardioprotezione”

È stato presentato ufficialmente presso lo Sporting Club Alessandrino il progetto “100 Corsi BLSD per la Cardioprotezione”, iniziativa promossa e finanziata da Planet Solidarietà APS con l’obiettivo di diffondere sul territorio la conoscenza delle manovre salvavita e dell’utilizzo del defibrillatore.

Nonostante il caldo intenso e le condizioni meteorologiche incerte, numerosi cittadini hanno scelto di partecipare all’evento, confermando il forte interesse verso i temi della prevenzione, della salute e della cardioprotezione.

Il pomeriggio si è aperto con una dimostrazione pratica sull’utilizzo del defibrillatore e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, curata dal formatore BLSD Antonio Crescente, che ha illustrato ai presenti le corrette procedure da adottare in situazioni di emergenza, evidenziando come un intervento tempestivo possa risultare determinante per salvare una vita.

A seguire si è svolta una tavola rotonda moderata dal giornalista televisivo Giuseppe Caporaso, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, della scuola e dell’associazionismo.

Sono intervenuti Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, Luisella Di Curzio, Presidente di Planet Solidarietà APS, Luigi Maggesi, Amministratore Delegato dello Sporting Club Alessandrino, Francesco Figliomeni, promotore della delibera Roma Città Cardioprotetta, Luigi Sciarra, Presidente della Società Italiana di Elettrocardiografia, Cosimo Commisso, cardiologo, e Wanda Giacomini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Largo Cocconi.

Nel corso del dibattito è stata ribadita l’importanza della formazione della popolazione alle manovre di primo soccorso, della rapidità di intervento in caso di arresto cardiaco e della necessità di diffondere una maggiore cultura della prevenzione.

Tra i temi affrontati anche quello delle tutele normative per i soccorritori e la proposta di estendere la formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia.

Particolare attenzione è stata riservata proprio alla presentazione del progetto “100 Corsi BLSD per la Cardioprotezione”, attraverso il quale Planet Solidarietà APS metterà gratuitamente a disposizione della cittadinanza cento corsi di formazione certificata BLSD, contribuendo ad aumentare il numero di persone preparate ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria.

Nel suo intervento, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il lavoro svolto dall’associazione sul territorio, impegnandosi a portare nelle sedi istituzionali competenti le proposte emerse durante il confronto, con particolare riferimento alla formazione del personale educativo sulle manovre di disostruzione pediatrica.

Le iscrizioni ai corsi sono già iniziate e sono disponibili presso la sede di Planet Solidarietà APS, in via dei Castani 82, Centocelle.

Per sostenere ulteriori attività di prevenzione, formazione e cardioprotezione, l’associazione invita inoltre i cittadini a destinare il proprio 5×1000 a Planet Solidarietà APS, indicando il codice fiscale 97325180582 nella dichiarazione dei redditi.

Un’iniziativa che punta a trasformare la sensibilizzazione in azione concreta, affinché sempre più cittadini possano acquisire competenze in grado di fare la differenza nei momenti in cui ogni secondo può essere decisivo.E grazie al sostegno dei cittadini verranno finanziati tanti altri concreti progetti di solidarietà.

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