Gli anniversari della Cervelletta

Non è ancora finita la storia del Casale della Cervelletta, ma alcuni risultati sono stati raggiunti. È stato faticoso, molto faticoso e per certi versi, mortificante in termini di civile partecipazione.

Sono ormai passati oltre 25 anni dall’acquisizione del casale fortificato al patrimonio del Comune di Roma: era il 27 gennaio del 2001 e tramite un atto di permuta e transazione con Tirrena S.p.A., quella delibera chiudeva una lunga mobilitazione cittadina per sottrarre l’area all’espansione edilizia.

Un altro anniversario è relativo alla inagibilità dell’intera struttura del casale e l’interdizione all’accesso di un’area di raggio di dieci metri circostante il casale (verbale di sopralluogo. n.40 del 16.11.2017). La successiva recinzione metallica che ha circondato le mura del castello ha impedito ai tanti abitanti la fruizione pubblica non solo del casale ma di vaste aree verdi. Nel tempo, e sono passati quasi dieci anni, si è indotta nell’immaginario collettivo l’idea di una struttura a perdere, in definitivo abbandono. Era un pericolo concreto che il coinvolgimento, l’affetto dei cittadini per quel luogo identitario ma in disuso, si affievolisse con il passare degli anni, fino a spegnersi e a sbiadire nella memoria; come nel proverbio “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.

Solo la forza immaginifica della narrazione, la articolata e reiterata rappresentazione della storia e dei valori sociali e culturali del Casale della Cervelletta hanno garantito che i cittadini continuassero in tutti questi anni a rivendicare la messa in sicurezza, il restauro e la rifunzionalizzazione della struttura. Questo è stato il compito che la Associazione Uniti per la Cervelletta ha cercato di svolgere con seminari, visite guidate, iniziative locali e cittadine, con una costante pressione nei confronti delle istituzioni di riferimento.

Gli interventi effettuati

Finalmente sono stati effettuati alcuni interventi. Tra il 2021 e il 2023, con 212.942 euro (fondi vincolati dal 2013) , con la tecnica del cerchiaggio, è stata messa in sicurezza strutturale (ma provvisionale) la torre del 1220 per evitare il collasso delle murature perimetrali. Ancora più importanti gli interventi svolti tra maggio 2025 e giugno 2026 dalla Soprintendenza speciale archeologia Belle Arti Paesaggio di Roma. Tramite un finanziamento (2.000.000 di euro) del PNRR (investimento Caput Mundi) gli interventi hanno permesso “la messa in sicurezza e consolidamento di alcuni ambienti del casale (ex stalle), il consolidamento delle strutture, la ricostruzione delle volte crollate e la realizzazione di nuove coperture in un’ottica di rifunzionalizzazione degli spazi dismessi con nuova destinazione d’uso a spazi collettivi.”

Dall’acquisizione del Casale al Comune di Roma, questi sono i lavori più importanti che sono stati svolti. Sono ormai terminati e tra qualche giorno la Soprintendenza speciale riconsegnerà il bene al Comune di Roma. A quel punto si avvierà una fase importante e delicatissima. Si dovrà decidere se, almeno nelle parti in sicurezza, riaprire e restituire al godimento pubblico il fascino del casale; si potrà avviare un percorso partecipato per delineare una rifunzionalizzazione dei grandi ambienti; si ricercherà un ulteriore intervento economico per completare il risanamento del Casale della Cervelletta.

Siamo già in una fase nuova e c’è tutta l’emozione e l’attesa come per una vita che rinasce. E ti lascia pensare a quanti e quante hanno permesso questo risultato, alle strade percorse e a quelle da prendere. Il coraggio non manca.

IL VIDEO

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