Zoomguide: il Museo Contadino in App: il 4 luglio ad Anguillara

Un’app in nove lingue per approfondire la visita al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”. Il nuovo strumento verrà presentato ufficialmente il 4 luglio alle 10.30 con una iniziativa a partecipazione libera e gratuita inserita nel calendario di Tesori Naturali 2026 del Parco di Bracciano-Martignano.

L’Associazione Culturale Sabate ha accolto con favore la proposta di un’azienda portoghese che è tra le maggiori del settore in Europa. Da ora in poi il Museo che in 34 anni di attività ha avuto migliaia di visitatori (tra gli altri i fratelli Paolo e Vittorio Taviani) ed ospitato centinaia di iniziative tra conferenze, presentazione di libri, eventi musicali, mostre di pittura, fotografia ed artigianato, si dota di uno strumento innovativo aprendosi ancora di più al pubblico italiano ed internazionale. Il Museo inoltre ospita da oltre tre anni, in collaborazione con Roberta Denni, ogni venerdì un corso di telaio a pettine liccio.

L’App è realizzata in nove lingue: Inglese, Portoghese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Olandese e Russo.

L’integrazione di Zoomguide nel Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura popolare “Augusto Montori” completa e aggiunge valore all’offerta turistica e culturale del Museo stesso, contribuendo a una sua migliore divulgazione e a una maggiore soddisfazione del suo pubblico. Uno strumento innovativo, facile da usare che arricchisce la narrazione del luogo.

Nel Museo inoltre sono state girate alcune scene del film Il Mio Pinocchio, luoghi comuni di un burattino del regista Gianmarco Lunghi presentato l’11 giugno 2026 alla Sala Stampa della Camera dei Deputati.

All’incontro sono stati invitati amministratori locali, rappresentanti dell’associazionismo, esponenti del Parco di Bracciano-Martignano, Città Metropolitana di Roma Capitale e Consorzio Navigazione Lago di Bracciano.

Al termine dell’incontro aperitivo a base di pietanze locali

Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/zoomguide-il-museo-contadino-in-app-tickets-1991606345191 o telefonando al 360805841

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