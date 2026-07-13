Le ragazze dell’Ads Lolly Dance di Colli Aniene Campionesse italiane 2026

Una stagione da incorniciare per l’Ads Lolly Dance di Colli Aniene, che torna da Rimini con un bottino di medaglie e, soprattutto, con la conferma del titolo di campionesse d’Italia.

L’associazione si è distinta ai Campionati Italiani di categoria Fidesm 2026, disputati dal 4 al 12 luglio, conquistando risultati di assoluto prestigio nelle discipline Freestyle e Latinstyle, sia nelle prove di gruppo che nelle competizioni Duo e Solo.

Le atlete, preparate dall’insegnante Valeria Schirano e dal tecnico Lolly Rizzitelli, hanno saputo imporsi ancora una volta ai massimi livelli nazionali, confermando il titolo di Campionesse Italiane 2026 al termine di una settimana di gare che le ha viste protagoniste.

Il medagliere parla da solo: quattro titoli italiani, tre medaglie d’argento e due di bronzo, ai quali si aggiungono quattro finali e sette semifinali, a testimonianza dell’elevato livello tecnico raggiunto dalla squadra.

Un traguardo costruito con costanza, allenamenti quotidiani e grande spirito di sacrificio. Dietro ai risultati ottenuti c’è infatti un’intera stagione di lavoro, durante la quale atlete e staff tecnico hanno affrontato con determinazione ogni fase della preparazione.

Il successo di Rimini rappresenta l’ennesima conferma della crescita dell’Ads Lolly Dance, realtà ormai consolidata nel panorama della danza sportiva nazionale e punto di riferimento per il territorio di Colli Aniene.

Per l’associazione è il coronamento di un percorso fatto di passione, impegno e dedizione, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti agonistici.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza