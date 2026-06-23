“Blowart”: uno spazio multiculturale nel contemporaneo

Si inaugura venerdì 26 giugno 2026 alle ore 17:30 il Blowart Contemporary Space in via dei Savorelli 34a, nel cuore del quartiere Aurelio, a due passi dalla fermata metro Baldo degli Ubaldi di Roma.

Blowart Contemporary Space è la nuova sede dell’associazione culturale blowart e dello studio di mecenatismo transdisciplinare e di comunicazione per l’arte PressOffice, con la direzione artistica di Roberta Melasecca, e nasce con il desiderio di costruire reti territoriali, generare piccole comunità collaboranti e resistenti, nella certezza che l’arte sia strumento potente di dialogo e di pensiero critico.

L’Associazione Culturale blowart è una realtà che promuove il contemporaneo dando spazio a tutte le forme espressive: attraverso dinamiche transdisciplinari, incentiva le relazioni con le comunità territoriali, generando nuove forme artistiche contemporanee e facendo dell’arte e della cultura strumenti di coesione sociale.

L’associazione, nata nel 2021 su iniziativa della sua Presidente, Roberta Melasecca, e degli altri soci fondatori, al fine di dare seguito all’attività già decennale nel settore dell’arte e della cultura, collabora con artisti, curatori, associazioni, enti pubblici e privati, promuovendo progetti partecipativi orizzontali.

In conclusione un luogo dove fermarsi, respirare, parlare, discutere, dire pensieri, studiare, leggere, riunirsi, raccontare l’arte, raccontarsi, condividere tempo, incontrare persone, idee, progetti, pratiche.

In questa occasione una mostra collettiva particolare MOSAIC, sempre a cura di Roberta Melasecca, presenta le immagini di opere di 163 artisti , stampate in formato cartolina, in un’installazione pensata come il ricordo di un sogno durante l’ultima Biennale Arte di Venezia, che si ispira a sua volta ad un progetto avviato dalla curatrice nel 2021 dal titolo “Ponti di Conoscenze”, al quale avevano aderito molti degli artisti oggi partecipanti.

Il titolo della mostra vuole mettere in evidenza non solo la molteplicità e la diversità delle opere e delle ricerche artistiche ma si riferisce anche alla stessa etimologia della parola mosaico. Mosaico deriva dal greco mouseion, luogo sacro alle Muse, e dal latino musivum – musaicum: termine legato, dunque, all’espressione latina opus musivum (lavoro delle Muse), ovvero l’arte di comporre immagini con piccole tessere, attività talmente raffinata da essere dedicata ed ispirata alle Muse, divinità protettrici delle arti. Una metafora che vuole sottolineare l’importanza della collettività e della collaborazione tra artisti, curatori, operatori che lavorano nel mondo della cultura, credendo fermamente che solo la condivisione delle esperienze e dei saperi possa portare alla costruzione del vero bene comune.

Non secondariamente la dimensione di stampa delle immagini delle opere (nel formato 10×15 cm) induce ad avvicinarsi e scoprire il minimo dettaglio, così come possiamo riscoprire nella nostra vita la bellezza e la preziosità delle cose minime, dei piccoli gesti, quelli che possono generare futuro, speranza, cura. Un momento per riflettere e concedersi tempo, spazio, possibilità, tempo.

Chi volesse potare un pensiero augurale può farlo portando in dono un libro, per la piccola biblioteca di blowart, che sarà catalogato e a disposizione di tutti!

La mostra sarà visitabile fino al 12 settembre 2026 – Orari: 27 – 28 giugno dalle 18.00 alle 20.00; altri giorni su appuntamento: 349 4945612.

Gli Artisti in mostra: Adele Lotito, Adriana Pignataro, Adriano Necci, Alberta Piazza, Alberto D’Amico, Alessandra Di Francesco, Alessandra Pedonesi, Alessandra Perletta, Alessandro Antonucci, Alessia Nardi, Alessio Deli, Alexander Luigi Di Meglio, Alice Colacione, Alice Madrignani, Alice Ruggieri, Ana Maria Turcitu, Anelo1997, Angela Bonanni, Anita Guerra, Anna Izzo, Anna Milano, Anna Onesti/Enrica Biscossi, Anna Maria Angelucci, Anna Netri, Antonella Albani, Antonio La Colla, Antonio Sorace, Ars Ruralis, Barbara Lalle, Biagio Castiletti, Carla Cacianti, Carlo Volpicella, Caterina Ciuffetelli, Claudia Quintieri, Claudio Di Carlo, Claudio Marani, Claudio Spoletini, Consuelo Mura/Edoardo Marcenaro, Corrado Agricola, Cristiana Fasano, Cristina Pennacchi, Daniela Foschi, Daniela Giua, Daniela Monaci, Daniela Perego, Daniele Contavalli, Daniele Giacomini, Dario Marcozzi, Davide Gualtieri, Donatella Pinocci, Eliana Prosperi, Emanuela Barbi, Emanuela Lena, Emanuela Mastria, Emanuela Camacci, EPVS, Evelyn Baly, Fabio Masotti, Fernando Falconi, Flavia Bucci, Francesca Cortona, Francesca Di Ciaula, Francesco Melaragni, Franco Mulas, Giancarlo Lepore, Gianluca Fiorentini, Giovanna Lentini, Giovanni Calemma, Giovanni Reffo, Giulia Ripandelli, Giuliana Silvestrini, Giuliano Cotellessa, Giuseppina Michini, Gudrun De Chirico, Itto, Jacopo Benci, Jamila Campagna, Lara Pacilio, Laura De Lorenzo, Laura Della Gatta, Leonarda Faggi, Leonardo Pappone, Letizia Ardillo, Lia Cavo, Loredana Manciati, Lucia Sapienza, Luciano Perrotta, Lucilla Monardi, Lucrezia Testa Iannilli, Mahshid Mussavi, Mandra Stella Cerrone/Paolo Dell’Elce, Manuel Canelles, Mara van Wes, Marco Angelini, Marco Fattori, Maria Pacheco Cibils, Maria Cristina Gherlantini, Mariangela Calabrese, Mario Nalli, Marzia Gandini, Massimo Arduini, Massimo Gobbi, Massimo Orsi, Massimo Napoli, Massimo Piunti, Mattia Morelli, Maurizio Ruzzi, Mauro Brinciotti, Michelangelo Pistoletto/Angelo Savarese, Michele Marinaccio, Michele Picone, Mika Hosokawa, Mirella Ventura, Monica Pennazzi, Monica Sarandrea, Nicola Rotiroti, Norma Carrelli, Pamela Ferri, Paola Romoli Venturi, Paolo Garau, Patrizia Trevisi, Placido Scandurra, Raffaello Paiella, Renata Maccaro, Roberta Maola, Roberto Cavallini, Roberto Vignoli, Rosa Vetrano, Sabina Zocchi, Salvatore Mauro, Sara Ciuffetta, Sara Davidovics, Sara Santoro, Savina Tarsitano, Serena Lugli, Sergio Mario Illuminato, Silvia Castaldo, Silvia Di Tosti, Silvia Stucky, Sonia Giambrone, Sonia Peter, Stefania Balestri, Stefania Di Filippo, Stefania Fabrizi, Stefania Zeta, Tania Potenzi, Thea Tini, Tina Bellini, Valentina Equizi, Valter Sambucini, Verena D’Alessandro, Vilma Maiocco, Vincenzo Scolamiero, Vincenzo e Luisa Sanfilippo, Vito Maria Mancuso, Vittoria Di Patre, Ysabel Dehais, Yvonne Ekman.

Roberta Melasecca è architetto, curatrice indipendente, progettista culturale ed esperta in comunicazione per l’arte e l’architettura. Segue il lavoro e le ricerche di numerosi artisti, scrivendo testi critici e promuovendo progetti curatoriali in Italia e all’estero, collaborando con diverse realtà culturali. È attivamente coinvolta nell’editoria d’arte, contribuendo a pubblicazioni e cataloghi, e si dedica allo sviluppo di pratiche performative innovative. Per cinque anni ha diretto lo spazio indipendente “Interno 14” a Roma.

È ambasciatrice di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto ONLUS e presidente dell’associazione culturale blowart. Da sette anni promuove il progetto del “Festival del Tempo” con il quale lavora su alcuni degli Obiettivi dell’Agenda 2030. Collabora con diverse riviste; è responsabile della Sezione arte di “VulnerarTe Magazine” e dei Progetti Speciali e Comunicazione del Movimento “VulnerarTe APS”.

Scrive testi poetici, racconti e saggi: di ultima pubblicazione il volume “Attraversamenti”. Un racconto in prosa e in poesia (Eretica Edizioni, gennaio 2023) e la silloge “Se amare di meno” (Impremix Edizioni, aprile 2025). È promotrice del progetto editoriale “Micropoetiche”.

Contatti

roberta.melasecca@gmail.com – info@melaseccapressoffice.it – tel. 3494945612

– associazioneblowart.wordpress.com

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