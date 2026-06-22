Ultimata la bike lane di viale Tirreno: Conca d’Oro diventa il quartiere più interconnesso di Roma

Sono stati completati in questi giorni i lavori della nuova bike lane di viale Tirreno, nel tratto che collega piazzale Jonio a piazza Conca d’Oro. L’intervento unisce la ciclabile di via Prati Fiscali e viale Jonio con quella di via Conca d’Oro, creando un asse ciclabile continuo e funzionale.

La bike lane, a differenza della pista ciclabile tradizionale, non è separata da cordoli o barriere fisse, ma è una corsia dedicata al transito di biciclette e monopattini, integrata nella carreggiata stradale. Si tratta di una soluzione adottata in molte città europee per ampliare rapidamente la rete ciclabile e favorire la mobilità sostenibile.

Con questo nuovo tratto, Conca d’Oro diventa l’unico quartiere di Roma completamente circondato da percorsi ciclabili di diverse tipologie: piste ciclabili protette, percorsi ciclopedonali e bike lane. Un processo iniziato nel 2018, che sta trasformando l’area in un modello di quartiere europeo attento alla sostenibilità e alla qualità della vita.

Un ruolo centrale lo svolge la ciclovia dell’Aniene, realizzata lo scorso anno, che attraversa la riserva naturale offrendo un percorso immerso nel verde, paragonabile a quelli presenti in città come Oslo, Francoforte o Stoccolma. Un’infrastruttura che non solo favorisce gli spostamenti quotidiani, ma rappresenta anche un’opportunità turistica e ricreativa.

Nonostante alcuni luoghi comuni, numerosi studi confermano che le ciclabili non aumentano il traffico né “tolgono parcheggi”, ma contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre la congestione. Più persone scelgono mezzi alternativi all’auto come bici, monopattini o trasporto pubblico, e più la circolazione diventa scorrevole anche per gli automobilisti.

Il percorso di trasformazione del quartiere non è ancora concluso. Restano due interventi fondamentali:

A) Il ponte ciclopedonale sull’Aniene, che collegherà la stazione metro Conca d’Oro con il quartiere Sacco Pastore (progetto già approvato, in attesa di bando di gara);

B) L’installazione di rastrelliere per biciclette, necessarie per completare l’infrastruttura e incentivare ulteriormente l’uso della bici.

Per quest’ultimo intervento non mancano fondi né autorizzazioni, occorre soltanto individuare le aree più idonee, come avviene in città come Parigi o Boston, dove tecnici e amministrazioni collaborano per definire la rete dei parcheggi bici.

Una volta completati questi due tasselli, Conca d’Oro potrà essere considerato a pieno titolo un quartiere europeo: inclusivo, sostenibile e all’avanguardia. Un modello replicabile in molte altre zone di Roma.

Approfondimento tecnico: cosa sono bike lane, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali

Nel quartiere Conca d’Oro convivono diverse tipologie di infrastrutture ciclabili, ciascuna con caratteristiche tecniche e funzionali specifiche:

Bike lane — È una corsia ciclabile su carreggiata, delimitata da segnaletica orizzontale (linea continua o discontinua) e pittogrammi. Non prevede separazioni fisiche. È pensata per velocizzare la realizzazione della rete ciclabile e per favorire la convivenza tra auto e biciclette in contesti urbani a velocità moderata.

Pista ciclabile protetta — È un’infrastruttura separata fisicamente dal traffico veicolare tramite cordoli, paletti, aiuole o barriere. Garantisce il massimo livello di sicurezza e viene utilizzata nei tratti ad alto flusso di traffico o dove la velocità delle auto è elevata.

Percorso ciclopedonale — È uno spazio condiviso tra pedoni e ciclisti, spesso inserito in contesti verdi o parchi naturali. La velocità è ridotta e prevale la fruizione ricreativa. La ciclovia dell’Aniene rientra in questa categoria.

Standard tecnici e normativa di riferimento

Le infrastrutture ciclabili realizzate nel quartiere seguono le linee guida previste dal:

DM 30/11/1999 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle piste ciclabili.

Codice della Strada – Art. 3, 140, 182 e 190, che definiscono classificazione, comportamento e priorità.

Linee guida MIT 2022 – Introducono criteri moderni per bike lane, moderazione del traffico e intermodalità.

Le bike lane, in particolare, sono progettate per:

favorire la continuità della rete ciclabile;

ridurre i conflitti tra utenti;

aumentare la visibilità dei ciclisti;

migliorare la sicurezza percepita e reale.

Benefici misurabili secondo gli studi tecnici

Le ricerche più recenti (MIT, ECF, Politecnico di Milano) mostrano che:

le bike lane riducono gli incidenti del 30–40% nelle strade urbane;

aumentano l’uso della bicicletta fino al +60% nei primi 12 mesi;

non generano aumento del traffico automobilistico;

migliorano la fluidità della circolazione grazie alla riduzione delle auto in strada.

Intermodalità e rete ciclabile del quartiere

Conca d’Oro rappresenta un caso unico a Roma perché:

collega metro B1, ciclovia dell’Aniene, percorsi urbani e bike lane;

permette spostamenti misti bici – metro;

offre un anello ciclabile completo attorno al quartiere.

L’ultimo tassello tecnico sarà il ponte ciclopedonale sull’Aniene, già progettato, che garantirà continuità infrastrutturale tra Conca d’Oro e Sacco Pastore.

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