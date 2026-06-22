Categorie: Associazioni Bici
Municipi: , | Quartiere:

Ultimata la bike lane di viale Tirreno: Conca d’Oro diventa il quartiere più interconnesso di Roma

Approfondimento tecnico: cosa sono bike lane, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali

Emanuele Mattei - 22 Giugno 2026

Sono stati completati in questi giorni i lavori della nuova bike lane di viale Tirreno, nel tratto che collega piazzale Jonio a piazza Conca d’Oro. L’intervento unisce la ciclabile di via Prati Fiscali e viale Jonio con quella di via Conca d’Oro, creando un asse ciclabile continuo e funzionale.

La bike lane, a differenza della pista ciclabile tradizionale, non è separata da cordoli o barriere fisse, ma è una corsia dedicata al transito di biciclette e monopattini, integrata nella carreggiata stradale. Si tratta di una soluzione adottata in molte città europee per ampliare rapidamente la rete ciclabile e favorire la mobilità sostenibile.

Con questo nuovo tratto, Conca d’Oro diventa l’unico quartiere di Roma completamente circondato da percorsi ciclabili di diverse tipologie: piste ciclabili protette, percorsi ciclopedonali e bike lane. Un processo iniziato nel 2018, che sta trasformando l’area in un modello di quartiere europeo attento alla sostenibilità e alla qualità della vita.

Un ruolo centrale lo svolge la ciclovia dell’Aniene, realizzata lo scorso anno, che attraversa la riserva naturale offrendo un percorso immerso nel verde, paragonabile a quelli presenti in città come Oslo, Francoforte o Stoccolma. Un’infrastruttura che non solo favorisce gli spostamenti quotidiani, ma rappresenta anche un’opportunità turistica e ricreativa.

Nonostante alcuni luoghi comuni, numerosi studi confermano che le ciclabili non aumentano il traffico né “tolgono parcheggi”, ma contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre la congestione. Più persone scelgono mezzi alternativi all’auto come bici, monopattini o trasporto pubblico,  e più la circolazione diventa scorrevole anche per gli automobilisti.

Il percorso di trasformazione del quartiere non è ancora concluso. Restano due interventi fondamentali:

A) Il ponte ciclopedonale sull’Aniene, che collegherà la stazione metro Conca d’Oro con il quartiere Sacco Pastore (progetto già approvato, in attesa di bando di gara);

B) L’installazione di rastrelliere per biciclette, necessarie per completare l’infrastruttura e incentivare ulteriormente l’uso della bici.

Per quest’ultimo intervento non mancano fondi né autorizzazioni, occorre soltanto individuare le aree più idonee, come avviene in città come Parigi o Boston, dove tecnici e amministrazioni collaborano per definire la rete dei parcheggi bici.

Una volta completati questi due tasselli, Conca d’Oro potrà essere considerato a pieno titolo un quartiere europeo: inclusivo, sostenibile e all’avanguardia. Un modello replicabile in molte altre zone di Roma.

Approfondimento tecnico: cosa sono bike lane, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali

Nel quartiere Conca d’Oro convivono diverse tipologie di infrastrutture ciclabili, ciascuna con caratteristiche tecniche e funzionali specifiche:

Bike lane — È una corsia ciclabile su carreggiata, delimitata da segnaletica orizzontale (linea continua o discontinua) e pittogrammi. Non prevede separazioni fisiche. È pensata per velocizzare la realizzazione della rete ciclabile e per favorire la convivenza tra auto e biciclette in contesti urbani a velocità moderata.

Pista ciclabile protetta — È un’infrastruttura separata fisicamente dal traffico veicolare tramite cordoli, paletti, aiuole o barriere. Garantisce il massimo livello di sicurezza e viene utilizzata nei tratti ad alto flusso di traffico o dove la velocità delle auto è elevata.

Percorso ciclopedonale — È uno spazio condiviso tra pedoni e ciclisti, spesso inserito in contesti verdi o parchi naturali. La velocità è ridotta e prevale la fruizione ricreativa. La ciclovia dell’Aniene rientra in questa categoria.

Standard tecnici e normativa di riferimento

Le infrastrutture ciclabili realizzate nel quartiere seguono le linee guida previste dal:

DM 30/11/1999 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle piste ciclabili.

Codice della Strada – Art. 3, 140, 182 e 190, che definiscono classificazione, comportamento e priorità.

Linee guida MIT 2022 – Introducono criteri moderni per bike lane, moderazione del traffico e intermodalità.

Le bike lane, in particolare, sono progettate per:

favorire la continuità della rete ciclabile;

ridurre i conflitti tra utenti;

aumentare la visibilità dei ciclisti;

migliorare la sicurezza percepita e reale.

Benefici misurabili secondo gli studi tecnici

Le ricerche più recenti (MIT, ECF, Politecnico di Milano) mostrano che:

le bike lane riducono gli incidenti del 30–40% nelle strade urbane;

aumentano l’uso della bicicletta fino al +60% nei primi 12 mesi;

non generano aumento del traffico automobilistico;

migliorano la fluidità della circolazione grazie alla riduzione delle auto in strada.

Intermodalità e rete ciclabile del quartiere

Conca d’Oro rappresenta un caso unico a Roma perché:

collega metro B1, ciclovia dell’Aniene, percorsi urbani e bike lane;

permette spostamenti misti bici – metro;

offre un anello ciclabile completo attorno al quartiere.

L’ultimo tassello tecnico sarà il ponte ciclopedonale sull’Aniene, già progettato, che garantirà continuità infrastrutturale tra Conca d’Oro e Sacco Pastore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati