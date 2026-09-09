Cantieri d’autunno a Ostia, scatta il piano asfalto su via delle Baleniere: lavori di notte e l’ipotesi dell’incrocio rialzato

Con l’inizio di settembre scatta il piano di restyling viario nel litorale romano, partendo da uno dei suoi snodi commerciali e viari più battuti.

Dalla serata dell’8 settembre sono ufficialmente aperti i cantieri per la completa riqualificazione della pavimentazione stradale di via delle Baleniere, l’asse strategico che connette via Acqua Rossa a viale Vasco da Gama.

Oltre al rinnovo del manto d’asfalto ormai logorato, la direzione tecnica del Municipio X sta valutando una soluzione strutturale per moderare la velocità nell’area: la realizzazione di un incrocio rialzato all’altezza dell’intersezione tra via delle Canarie e via delle Molucche.

La mappa dei due lotti e i cantieri notturni

Per evitare la paralisi delle attività commerciali e ridurre al minimo i rallentamenti durante le ore del giorno, la programmazione dei lavori è stata organizzata esclusivamente nella fascia oraria notturna, dalle 22:00 alle 6:00 del mattino. Le operazioni procedono per fasi successive divise in due lotti funzionali:

Primo tratto: Interessa la direttrice compresa tra via delle Baleniere, via Isole del Capoverde e via dei Traghetti;

Secondo tratto: Prosegue da via dei Traghetti per ricongiungersi a viale Vasco da Gama.

Sull’intero tracciato è scattato il divieto di sosta permanente con rimozione forzata 24 ore su 24 su entrambi i lati della strada, affiancato dal restringimento della carreggiata e dall’istituzione del senso unico alternato durante l’orario di cantiere. Secondo le stime del municipio, i lavori si concluderanno entro la prima settimana di ottobre.

Casal Bernocchi, riaperta via Bomborto

Parallelamente agli interventi sul Lido, è stata riaperta al transito via Bomborto, nel quartiere di Casal Bernocchi, nel tratto compreso tra via Berceto e via Bedonia.

La strada era rimasta chiusa a causa di un cedimento del fondo stradale provocato da criticità e perdite nella complessa rete dei sottoservizi locali.

Le operazioni di scavo e risanamento hanno richiesto la messa in sicurezza di un pozzetto della rete fognaria Acea, il ripristino di una condotta idrica in disuso e il consolidamento dei canali di deflusso delle acque piovane prima della riasfaltatura definitiva.

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