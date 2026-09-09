Cantieri d’autunno a Ostia, scatta il piano asfalto su via delle Baleniere: lavori di notte e l’ipotesi dell’incrocio rialzato
Istituiti i doppi turni notturni sulla via del commercio lidense per evitare l'asfissia del traffico. Nel mirino della mobilità anche l'incrocio con via delle Canarie
Con l’inizio di settembre scatta il piano di restyling viario nel litorale romano, partendo da uno dei suoi snodi commerciali e viari più battuti.
Dalla serata dell’8 settembre sono ufficialmente aperti i cantieri per la completa riqualificazione della pavimentazione stradale di via delle Baleniere, l’asse strategico che connette via Acqua Rossa a viale Vasco da Gama.
Oltre al rinnovo del manto d’asfalto ormai logorato, la direzione tecnica del Municipio X sta valutando una soluzione strutturale per moderare la velocità nell’area: la realizzazione di un incrocio rialzato all’altezza dell’intersezione tra via delle Canarie e via delle Molucche.
La mappa dei due lotti e i cantieri notturni
Per evitare la paralisi delle attività commerciali e ridurre al minimo i rallentamenti durante le ore del giorno, la programmazione dei lavori è stata organizzata esclusivamente nella fascia oraria notturna, dalle 22:00 alle 6:00 del mattino. Le operazioni procedono per fasi successive divise in due lotti funzionali:
Primo tratto: Interessa la direttrice compresa tra via delle Baleniere, via Isole del Capoverde e via dei Traghetti;
Secondo tratto: Prosegue da via dei Traghetti per ricongiungersi a viale Vasco da Gama.
Sull’intero tracciato è scattato il divieto di sosta permanente con rimozione forzata 24 ore su 24 su entrambi i lati della strada, affiancato dal restringimento della carreggiata e dall’istituzione del senso unico alternato durante l’orario di cantiere. Secondo le stime del municipio, i lavori si concluderanno entro la prima settimana di ottobre.
Casal Bernocchi, riaperta via Bomborto
Parallelamente agli interventi sul Lido, è stata riaperta al transito via Bomborto, nel quartiere di Casal Bernocchi, nel tratto compreso tra via Berceto e via Bedonia.
La strada era rimasta chiusa a causa di un cedimento del fondo stradale provocato da criticità e perdite nella complessa rete dei sottoservizi locali.
Le operazioni di scavo e risanamento hanno richiesto la messa in sicurezza di un pozzetto della rete fognaria Acea, il ripristino di una condotta idrica in disuso e il consolidamento dei canali di deflusso delle acque piovane prima della riasfaltatura definitiva.
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