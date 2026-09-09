“Passeggiando con la storia”, Roma riscopre la sua anima

Roma torna a raccontarsi attraverso le sue strade, le sue piazze e i suoi personaggi più amati. Dall’11 al 29 settembre 2026 la Capitale ospita la seconda edizione di “Passeggiando con la storia”, la rassegna di teatro civile e popolare ideata da Moovo, che propone un percorso originale capace di unire cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio. Un progetto che trasforma alcuni luoghi simbolo della città in un grande teatro all’aperto, dove il pubblico non si limita ad assistere a una rappresentazione, ma diventa parte di un’esperienza immersiva che intreccia memoria collettiva e identità urbana.

Sotto la direzione artistica di Fabrizio Sabatucci e con la regia firmata dallo stesso Sabatucci insieme a Fabrizio Giannini, la manifestazione punta a far dialogare il patrimonio storico e culturale della città con il linguaggio del teatro. Il risultato è una formula innovativa che coniuga il fascino delle visite guidate con la forza evocativa della scena, accompagnando gli spettatori alla scoperta di quartieri e spazi pubblici attraverso il racconto di alcune figure che hanno contribuito a costruire l’immaginario popolare romano del Novecento.

L’iniziativa prende vita attraverso tre appuntamenti che hanno come protagonisti Alberto Sordi, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi e Nino Manfredi. Artisti diversi per stile e linguaggio, ma accomunati dalla capacità di rappresentare l’anima più autentica della città, con le sue contraddizioni, il suo umorismo e quella straordinaria umanità che da sempre caratterizza Roma.

Ogni incontro inizia alle 18.30 con una passeggiata guidata nel quartiere che ospita l’evento. Un percorso tra vicoli, scorci e luoghi ricchi di storia che permette ai partecipanti di riscoprire il tessuto urbano attraverso racconti, curiosità e testimonianze del passato. La visita diventa così la prima parte di una narrazione più ampia che culmina alle 21 con lo spettacolo teatrale. Un modo per restituire valore ai luoghi e per creare un legame diretto tra il territorio e le storie che vengono portate in scena.

«Abbiamo concepito un dispositivo narrativo che annulla il confine tra esplorazione urbana e azione scenica», spiega Fabrizio Sabatucci. «La visita guidata diventa la prima parte di uno spettacolo diffuso, nel quale lo spazio pubblico contribuisce a restituire ai quartieri la propria memoria». Una visione che mette al centro la città non soltanto come sfondo, ma come protagonista del racconto.

Il primo appuntamento è in programma l’11 settembre a Largo Aurelia Sordi con Sotto casa di Alberto. Attraverso le interpretazioni di Cristiana Vaccaro, Fabrizio Giannini e Fabrizio Sabatucci, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio nella vita e nella carriera di Alberto Sordi. Tra aneddoti, ricordi, citazioni cinematografiche e canzoni, emergerà il ritratto di uno degli attori più rappresentativi della storia del cinema italiano, capace di raccontare come pochi i vizi e le virtù degli italiani.

Il 17 settembre la rassegna si sposterà nel cuore di Testaccio con Hostaria Testaccio – Ricette, poesie e stornelli dal quinto quarto. Lo spettacolo rende omaggio a due simboli della romanità come Aldo Fabrizi e Gabriella Ferri, figure che hanno saputo tradurre in arte il linguaggio, le tradizioni e il carattere popolare della città. Poesie, sonetti, racconti gastronomici e musica si intrecceranno in una narrazione che restituisce l’atmosfera autentica di uno dei quartieri più identitari della Capitale.

La chiusura della manifestazione è prevista il 29 settembre al Belvedere Ettore Scola, all’interno del Parco di Monte Ciocci, con Sulle tracce di Nino, dedicato a Nino Manfredi. La scelta della locationassume un valore particolarmente significativo, perché proprio in quest’area, furono girate alcune scene di Brutti, sporchi e cattivi, il celebre film diretto da Ettore Scola che ha lasciato un segno profondo nella storia del cinema italiano. Il contesto paesaggistico e cinematografico diventa così parte integrante dell’omaggio all’attore romano.

Ad accompagnare tutti gli eventi sarà la musica eseguita dal vivo dall’ensemble La tris de Gabriella, elemento che contribuirà a rafforzare il legame tra teatro e tradizione popolare. Le passeggiate storiche, organizzate con guide abilitate e sistemi audio dedicati in collaborazione con I Love Rome, avranno una durata di circa novanta minuti e richiederanno la prenotazione obbligatoria. Gli spettacoli serali, invece, saranno gratuiti e accessibili fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili.

Più che una semplice rassegna teatrale, Passeggiando con la storia si presenta come un invito a rallentare il passo e a guardare Roma da una prospettiva diversa. Un’occasione per riscoprire quartieri spesso attraversati distrattamente, ritrovare la memoria custodita negli spazi pubblici e celebrare artisti che hanno saputo trasformare la città in un racconto universale.

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