Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi
Municipi:

“Passeggiando con la storia”, Roma riscopre la sua anima

Tra teatro, memoria e quartieri da vivere, dall'11 al 29 settembre 

Sveva Guerreri - 9 Settembre 2026

Roma torna a raccontarsi attraverso le sue strade, le sue piazze e i suoi personaggi più amati. Dall’11 al 29 settembre 2026 la Capitale ospita la seconda edizione di “Passeggiando con la storia”, la rassegna di teatro civile e popolare ideata da Moovo, che propone un percorso originale capace di unire cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio. Un progetto che trasforma alcuni luoghi simbolo della città in un grande teatro all’aperto, dove il pubblico non si limita ad assistere a una rappresentazione, ma diventa parte di un’esperienza immersiva che intreccia memoria collettiva e identità urbana.

Sotto la direzione artistica di Fabrizio Sabatucci e con la regia firmata dallo stesso Sabatucci insieme a Fabrizio Giannini, la manifestazione punta a far dialogare il patrimonio storico e culturale della città con il linguaggio del teatro. Il risultato è una formula innovativa che coniuga il fascino delle visite guidate con la forza evocativa della scena, accompagnando gli spettatori alla scoperta di quartieri e spazi pubblici attraverso il racconto di alcune figure che hanno contribuito a costruire l’immaginario popolare romano del Novecento.

L’iniziativa prende vita attraverso tre appuntamenti che hanno come protagonisti Alberto Sordi, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi e Nino Manfredi. Artisti diversi per stile e linguaggio, ma accomunati dalla capacità di rappresentare l’anima più autentica della città, con le sue contraddizioni, il suo umorismo e quella straordinaria umanità che da sempre caratterizza Roma.

Ogni incontro inizia alle 18.30 con una passeggiata guidata nel quartiere che ospita l’evento. Un percorso tra vicoli, scorci e luoghi ricchi di storia che permette ai partecipanti di riscoprire il tessuto urbano attraverso racconti, curiosità e testimonianze del passato. La visita diventa così la prima parte di una narrazione più ampia che culmina alle 21 con lo spettacolo teatrale. Un modo per restituire valore ai luoghi e per creare un legame diretto tra il territorio e le storie che vengono portate in scena.

«Abbiamo concepito un dispositivo narrativo che annulla il confine tra esplorazione urbana e azione scenica», spiega Fabrizio Sabatucci. «La visita guidata diventa la prima parte di uno spettacolo diffuso, nel quale lo spazio pubblico contribuisce a restituire ai quartieri la propria memoria». Una visione che mette al centro la città non soltanto come sfondo, ma come protagonista del racconto.

Il primo appuntamento è in programma l’11 settembre a Largo Aurelia Sordi con Sotto casa di Alberto. Attraverso le interpretazioni di Cristiana Vaccaro, Fabrizio Giannini e Fabrizio Sabatucci, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio nella vita e nella carriera di Alberto Sordi. Tra aneddoti, ricordi, citazioni cinematografiche e canzoni, emergerà il ritratto di uno degli attori più rappresentativi della storia del cinema italiano, capace di raccontare come pochi i vizi e le virtù degli italiani.

Il 17 settembre la rassegna si sposterà nel cuore di Testaccio con Hostaria Testaccio – Ricette, poesie e stornelli dal quinto quarto. Lo spettacolo rende omaggio a due simboli della romanità come Aldo Fabrizi e Gabriella Ferri, figure che hanno saputo tradurre in arte il linguaggio, le tradizioni e il carattere popolare della città. Poesie, sonetti, racconti gastronomici e musica si intrecceranno in una narrazione che restituisce l’atmosfera autentica di uno dei quartieri più identitari della Capitale.

La chiusura della manifestazione è prevista il 29 settembre al Belvedere Ettore Scola, all’interno del Parco di Monte Ciocci, con Sulle tracce di Nino, dedicato a Nino Manfredi. La scelta della locationassume un valore particolarmente significativo, perché proprio in quest’area, furono girate alcune scene di Brutti, sporchi e cattivi, il celebre film diretto da Ettore Scola che ha lasciato un segno profondo nella storia del cinema italiano. Il contesto paesaggistico e cinematografico diventa così parte integrante dell’omaggio all’attore romano.

Ad accompagnare tutti gli eventi sarà la musica eseguita dal vivo dall’ensemble La tris de Gabriella, elemento che contribuirà a rafforzare il legame tra teatro e tradizione popolare. Le passeggiate storiche, organizzate con guide abilitate e sistemi audio dedicati in collaborazione con I Love Rome, avranno una durata di circa novanta minuti e richiederanno la prenotazione obbligatoria. Gli spettacoli serali, invece, saranno gratuiti e accessibili fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili.

Più che una semplice rassegna teatrale, Passeggiando con la storia si presenta come un invito a rallentare il passo e a guardare Roma da una prospettiva diversa. Un’occasione per riscoprire quartieri spesso attraversati distrattamente, ritrovare la memoria custodita negli spazi pubblici e celebrare artisti che hanno saputo trasformare la città in un racconto universale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati