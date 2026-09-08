A Villa Fassini arriva la rassegna gratuita “L’Estate Sotto Casa”

Tre serate all’insegna del grande cinema, della musica live e della socialità. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, il suggestivo scenario del Parco di Villa Fassini (in Via dei Crispolti 95) si trasformerà in un’arena culturale a cielo aperto per ospitare la rassegna “L’Estate Sotto Casa – Musica, comunità e cinema a Villa Fassini”.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Roma Capitale – Municipio IV, rientra nell’ampio cartellone del programma “Tracce di Quartiere 2026 – Weekend culturali di prossimità”, volto a valorizzare i territori e a offrire occasioni di intrattenimento di qualità a chilometro zero. Tutti gli appuntamenti in programma inizieranno alle ore 21:00 e saranno a ingresso completamente gratuito.

Il weekend si aprirà venerdì 11 settembre con una prima visione d’eccezione: la proiezione di Superman (2025), l’attesissimo reboot del supereroe DC firmato dal regista James Gunn.

Sabato 12 settembre i riflettori si accenderanno invece sul mondo della velocità con F1 – Il Film (2024), l’adrenalinica pellicola diretta da Joseph Kosinski che porta sul grande schermo le emozioni e i retroscena del circus automobilistico più famoso del mondo.

La chiusura della manifestazione, prevista per domenica 13 settembre, sarà interamente dedicata alla grande musica italiana con il concerto “Ciao Rino”. Una serata tributo per cantare insieme i successi intramontabili e ironici di Rino Gaetano, unendo la comunità del quartiere nel segno del ricordo e del divertimento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza