Gualtieri e Gentiloni, due idee per il campo largo: primarie sì o no?

Il cortocircuito sulle strategie del campo largo riaffiora nel cuore della Festa nazionale dell’Unità, trasformando la tavola rotonda “L’Europa, tra identità nazionali e federalismo” nel palcoscenico di un serrato confronto sulle regole d’ingaggio dell’alternativa di governo.

Roberto Gualtieri e Paolo Gentiloni affrontano il nodo delle primarie mettendo a nudo le crepe teoriche e organizzative che agitano il centrosinistra, incrociando la tattica politica con le grandi incognite della geopolitica continentale.

L’affondo istituzionale di Gualtieri: “Incoerente combattere il premierato e poi incoronare un capo”

Per il sindaco della Capitale la bocciatura dello strumento delle primarie non rappresenta una semplice remora procedurale, ma una precisa questione di coerenza ideale con la linea d’opposizione tenuta in Parlamento:

La critica all’uomo solo al comando: La contestazione al modello plebiscitario promosso dal centrodestra richiede, secondo Gualtieri, una risposta fondata sul pluralismo. Le riforme strutturali del Paese esigono patti di rappresentanza larghi con forze produttive, mondo del lavoro e autonomie locali, non investiture solitarie.

Dalla figura singola alla squadra: La priorità della coalizione deve concentrarsi sulla costruzione dell’alleanza programmatica. L’obiettivo deve essere la guida collettiva di un progetto politico condiviso, rifiutando la logica della leadership verticistica.

Lo strappo costituzionale: Riferendosi ai modelli delle democrazie occidentali, il primo cittadino ha rimarcato il paradosso istituzionale: combatte l’iper-presidenzialismo e contemporaneamente utilizzare i gazebo per legittimare una figura di “capo dell’esecutivo” non prevista dal dettato costituzionale rischierebbe di minare la credibilità delle battaglie Riformiste.

Gentiloni e il nodo dei tempi: “Basta galleggiare, o si vota subito o si cambi rotta”

Sull’altro versante della discussione, l’ex Commissario europeo agli Affari Economici ha sollecitato il partito a superare la fase dell’incertezza strategica:

“Pur non essendo un sostenitore dogmatico delle primarie e conoscendone i rischi applicativi, occorre prendere atto della realtà”. “Poiché la maggioranza dei leader dell’alleanza ha espresso la volontà di ricorrere alle urne di partito, è inaccettabile rimanere bloccati per mesi. Se si intende cambiare linea lo si dica chiaramente; in caso contrario, si fissino la data, le regole e gli organismi di garanzia”.

Allarme geopolitico: “Il riarmo autonomo è un pericolo per il continente”

Il dibattito si è infine allargato al nodo della sicurezza europea e agli assetti internazionali post-elettorali. Gentiloni ha rivendicato la centralità strategica di uno scudo di difesa comunitario:

Il pressing di Washington: Gli Stati Uniti sollecitano da tempo un’assunzione di responsabilità diretta da parte degli alleati europei, dalle forme diplomatiche dell’era Obama fino ai toni perentori dell’amministrazione Trump.

Lo spettro della frammentazione: L’ex premier ha avvertito sui rischi di un riarmo individuale condotto dai singoli Stati nazionali in assenza di strumenti finanziari condivisi come gli Eurobond. Sostituire la difesa integrata con corse agli armamenti nazionali rischia di riattivare le storiche rivalità del continente, scardinando il lungo percorso di pacificazione dell’Unione.

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