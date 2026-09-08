Risate in Ballo Show 2026: 10 giorni di spettacoli, musica, risate e solidarietà

Roma Est si prepara a una lunga festa di musica, comicità e spettacolo. Dal 11 al 20 settembre 2026, Parco Tor Sapienza ospita la sesta edizione di Risate in Ballo Show. Ideata e realizzata da TS Idee Odv dal 2019, quest’anno grazie alla collaborazione con l’Associazione Armonia e la Royal Agency Spettacolo, alza decisamente l’asticella: dieci serate consecutive, dieci spettacoli diversi e un calendario pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Entrando così a pieno titolo nel programma dell’estate romana 2026

La formula è semplice e decisamente invitante: si entra gratis, si sceglie la serata preferita e ci si lascia conquistare dallo spettacolo.

E per dieci giorni sarà difficile trovare una scusa per restare a casa. Dieci serate, un palco sempre diverso.

Il programma spazia dalla comicità alla musica live, dalle cover ai grandi tributi. Una vera maratona di spettacolo che parte venerdì 11 settembre e arriva fino a domenica 20.

Tutti i giorni dalle 18:30 alle 23:30 saranno aperti lo Spazio Bimbi, l’artigianato e l’Area Drink & Food.

Una formula pensata soprattutto per le famiglie: mentre i più piccoli possono divertirsi nella loro area, gli adulti possono incontrarsi, bere qualcosa o cenare prima dello spettacolo.

La scommessa? Portare il grande spettacolo nei quartieri

La sesta edizione di Risate in Ballo Show punta a trasformare per dieci giorni Parco Tor Sapienza in una vera piazza dello spettacolo.

Un palco, artisti conosciuti dal grande pubblico, musica, cabaret e una proposta capace di attraversare generazioni diverse.

È anche questo il senso di una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento atteso dal territorio: creare occasioni per stare insieme e portare lo spettacolo vicino alle persone.

Quest’anno, inoltre, l’appuntamento entra nel programma dell’Estate Romana 2026, con il finanziamento del Comune di Roma.

Il programma

11 settembre – Rino Gaetano Band in concerto

12 settembre – Carmine Faraco + Carboidrati

13 settembre – The Music Anni ’90

14 settembre – Alberto Farina + STADIO Cover band, una generazione di fenomeni

15 settembre – Drive-in il Grande Spettacolo

16 settembre – Figli delle Stelle

17 settembre – Nduccio + LuceDBand Vasco Rossi experience

18 settembre – La Signora Gilda + Impressioni d’Autore: tributo alla musica italiana

19 settembre – Geppo Show + Amnesia groovemachine experience

20 settembre – Pablo e Pedro + Come MAX 883 Tribute band

RISATE IN BALLO SHOW 2026

Parco Tor Sapienza – Roma

11–20 settembre 2026

INGRESSO LIBERO

Area Drink & Food: tutti i giorni 18:30–23:30

Artigianato e Spazio Bimbi: tutti i giorni 18:30–23:30

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