Vede i carabinieri e scappa nei garage: arrestato, in casa aveva oltre mezzo chilo di hashish

L’incrocio visivo con la pattuglia dell’Arma in perlustrazione è bastato a far scattare la reazione d’impeto: una fuga disperata nel tentativo di trovare riparo nei sotterranei dello stabile.

È finita però con le manette ai polsi la corsa di un 21enne residente ad Anzio, bloccato dai Carabinieri della Stazione locale e formalmente imputato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo si inserisce nell’ambito dei servizi ad alto impatto predisposti nel Quartiere Europa, snodo viario e residenziale da tempo osservato speciale dalle forze dell’ordine per la presenza di snodi dello spaccio di zona.

Alla vista delle forze dell’ordine in perlustrazione dinamica, il ragazzo ha cercato di seminare gli operanti puntando direttamente verso la corsia dei garage sottostanti la propria palazzina:

La cattura a piedi: I militari si sono fiondati al suo inseguimento lungo le rampe accessorie, azzerando le distanze e immobilizzandolo a breve distanza nonostante i vani tentativi di svincolarsi.

Il panetto intercettato: Proprio negli istanti più concitati del ripiegamento, il giovane ha provato a scaricare la merce lanciando un blocco compatto di 100 grammi di hashish, prontamente recuperato e repertato dalle forze dell’ordine.

L’esito del primo rinvenimento ha spinto gli inquirenti a fare irruzione nell’abitazione del ventunenne per un’ispezione approfondita:

Il deposito domestico: Nelle stanze adibite a uso personale sono stati recuperati ulteriori 430 grammi di hashish, facendo salire il bilancio complessivo del materiale sequestrato a oltre mezzo chilo.

L’occorrente per la vendita: Assieme alla droga, gli operanti hanno apposto i sigilli a un bilancino di precisione digitale e al kit di confezionamento necessario per la suddivisione della sostanza in singole dosi destinate al mercato locale.

Il magistrato di turno ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

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