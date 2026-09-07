Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma: la leader di +Europa trasferita in codice rosso al Santo Spirito

Ore di apprensione nel mondo politico per lo stato di salute di Emma Bonino. La storica esponente radicale e leader di +Europa, 78 anni, è stata ricoverata d’urgenza nel tardo pomeriggio di oggi presso l’ospedale Santo Spirito di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, la richiesta di soccorso è partita direttamente dalla sua abitazione nel centro della Capitale, dove la Bonino ha accusato un improvviso malore.

I sanitari del 118, giunti celermente sul posto, hanno prestato le prime cure stabilizzanti per poi disporre il trasferimento immediato del mezzo di soccorso in codice rosso verso il vicino nosocomio di Lungotevere in Sassia:

Condizioni critiche: Fonti sanitarie confermano che la paziente si trova in gravi condizioni e i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti clinici del caso.

Precedenti: La leader politica era già stata ricoverata d’urgenza nello stesso presidio ospedaliero capitolino per complicanze respiratorie. Seguono aggiornamenti sul bollettino medico nelle prossime ore.

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